El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Ignacio Ruglio criticó a AUFTV por la transmisión del partido de Peñarol: "Se me cortaba cada dos minutos"

El presidente de Peñarol no pudo ir a San José al partido con Río Negro por Copa AUF Uruguay por estar suspendido, pagó para verlo por AUFTV pero dijo que la señal se le cortaba reiteradamente

28 de agosto 2025 - 13:48hs
Foto: Leonardo Carreño

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se quejó de que la señal de AUFTV se le cortaba "cada un minuto" en el partido que su equipo jugó el miércoles contra Río Negro de San José por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay.

Al enfrentarse un equipo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Peñarol, con otro de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), los derechos de transmisión del partido le correspondían a AUFTV.

El partido tuvo un costo de $ 90 para aquellos que compraron el producto.

Ruglio no pudo ir al Estadio Casto Martínez Laguarda de San José porque a comienzos de agosto fue sancionado por el Tribunal de Ética de la AUF en sus derechos como dirigente, durante un mes.

Esto le impide asistir a partidos organizados por la AUF, tal como son la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay.

"Hasta los primeros días de setiembre no puedo ir a competiciones organizadas por AUF", dijo Ruglio este jueves en Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva AM1010.

Luego, Ruglio criticó la señal de AUFTV: "Ayer se me cortaba cada dos minutos y dije 'bueno, debo estar en la lista negra de AUF y de AUFTV', pero bueno, también soy medio burro con la tecnología así que debe ser culpa mía, lo vi no muy cómodo, pero es parte de esto", manifestó.

"No se me puede cortar cada un minuto, estos me deben haber encajado en la otra lista negra también. Supongo que será un tema de señal porque tengo amigos que lo veían bien, otros que no, otros que no lograban suscribirse. Son partes de las cosas a las que hay que adaptarse", afirmó el titular de los aurinegros.

