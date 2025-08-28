Dólar
/ Nacional / CONEXIÓN GANADERA

Abogados de Daniela Cabral le recomendaron "repasar" el Código Penal a defensor que pidió prisión preventiva para la viuda de Basso

Eduardo Sassón y Pablo Donnangelo argumentaron por qué el pedido de Juan Pablo Decia no tiene asidero, según la ley

28 de agosto 2025 - 19:38hs
20250217 Pablo Donnángelo, Eduardo Sasson abogados de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. Primera audiencia de Conexión Ganadera.
Foto: Inés Guimaraens

El abogado Juan Pablo Decia, defensor de víctimas en el caso de Conexión Ganadera, pide prisión efectiva para Daniela Cabral, la viuda de Gustavo Basso. Cabral, que fue imputada por un delito de estafa, cursa la prisión domiciliaria en un edificio en Punta del Este.

De acuerdo con lo informado por el periodista Eduardo Preve en su cuenta de X, Decia considera que “corresponde decretar la prisión preventiva efectiva” en caso de que se pretenda “evitar riesgos procesales”.

El defensor agregó, según el posteo de Preve, que: “Si no se hiciera lugar, solicitaré en subsidio que cese la prisión domiciliaria ya que la misma no evita los riesgos procesales que se pretenden cautelar, y genera una injusticia intrínseca por imputarse por cada día de prisión domiciliaria un día menos de condena definitiva”.

Sin embargo, la defensa de Cabral –a cargo de Eduardo Sassón y Pablo Donnangelo– respondieron los dichos de Decia. “Si el entrecomillado es cierto, el autor del mismo debería repasar el CPP (Código de Proceso Penal) y algún otro manual al respecto”, apuntaron en X desde la cuenta del estudio Donnangelo Sassón.

“La víctima no tiene facultades para requerir (o modificar) medidas cautelares sobre la libertad ambulatoria de los imputados”, añadieron y citaron los artículos 221, 222 y 224.

Sassón y Donnangelo cargaron sobre Decia al decir que “o bien exhibe un desconocimiento enciclopédico o de elementales normas procesales”. “O, lo que es peor, sus declaraciones representan el punto de partida de un nuevo intento de presión indebida a la labor de la Fiscalía y del Poder Judicial”, sostuvieron los abogados.

“Si bien no compartimos en absoluto la valoración de Fiscalía en cuanto a nuestra clienta, reconocemos y destacamos su trabajo honesto y dedicado. La discusión jurídica debe darse con altura”, concluyeron.

Temas:

Daniela Cabral Abogados código del proceso penal Gustavo Basso prisión

