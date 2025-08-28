Comienza la reinstalación de 250 papeleras en Montevideo: arranca este jueves y será en dos etapas

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció este jueves que la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo , anunciada en julio de este año, da un paso más con la instalación de 250 papeleras en distintos espacios públicos y avenidas de la capital como parte de su compromiso con la gestión integral de residuos y el cuidado del ambiente .

Este plan, que abarca 18 acciones, busca promover políticas públicas sostenibles , incentivar la participación ciudadana activa, y fomentar una educación ambiental transformadora que se integre en la planificación y gestión territorial, según la comuna.

La instalación de las papeleras representa la tercera acción dentro de la agenda, la cual se llevará a cabo en dos etapas.

Durante la primera fase de la instalación, se colocarán papeleras en las siguientes zonas:

Municipio A : Av. Agraciada (Paso Molino)

Municipio B : Peatonal Pérez Castellano, Peatonal Sarandí, Av. 18 de Julio

Municipio D y E: Av. 8 de Octubre (desde Bv. José Batlle y Ordóñez hasta Pan de Azúcar)

Segunda etapa

En la segunda etapa, se instalarán en las siguientes localidades:

Municipio C : Parque Prado

Municipio CH : Parque Batlle

Municipio F : Plaza César Díaz

Municipio G: Plaza Colón y Av. Gral. Garzón (desde Cno. José Durán hasta Carve)

El gobierno departamental recuerda que el uso adecuado de estas papeleras será responsabilidad de todos los ciudadanos y detalla que en ellas se podrán depositar servilletas, pañuelos usados, envoltorios de caramelos, tapas de botella, cajas de jugo, y residuos de alimentos pequeños, como cáscaras de frutas o restos de snacks.

Sin embargo, la Intendencia recomienda evitar el depósito de plásticos, papel, cartón y latas limpios y secos, ya que estos materiales son reciclables y deben disponerse en contenedores especiales destinados a su valorización.

Tal como adelantó El Observador a principios de agosto, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó este lunes ante la Junta Departamental el nuevo plan de limpieza para la ciudad, que incluye un sistema de recolección de basura más eficiente con la instalación de 250 papeleras y el reparto de contenedores para 18.000 hogares antes de fin de año. El plan es parte de la Agenda Ambiental Estratégica, que busca mejorar la gestión de residuos y promover la sostenibilidad ambiental en la ciudad.

Nueva recolección de basura

El plan contempla la entrega de contenedores para cada hogar en distintas zonas de Montevideo, con 9.000 intradomiciliarios y 9.000 intraprediales (para complejos o cooperativas de viviendas). Estos contenedores estarán destinados a residuos mezclados y material reciclable. El reparto comenzará en septiembre, y la primera fase se completará en diciembre, con planes de extensión hasta junio de 2026.

Mejoras inmediatas en la limpieza

Además de la instalación de los contenedores, la Intendencia de Montevideo ha implementado varias medidas a corto plazo para mejorar la limpieza en la ciudad. Entre ellas se destaca la colocación de 250 papeleras en áreas clave como la Peatonal Pérez Castellano, la Avenida 18 de Julio, y la Avenida Agraciada en Paso Molino, entre otras. La segunda fase incluirá la instalación en parques y plazas importantes, como el Parque Batlle y la Plaza César Díaz.

El plan también incluye un barrido mecánico en las principales arterias de la ciudad, como Avenida Italia y General Flores, y el lavado de 24 espacios públicos, entre ellos Plaza Independencia y Parque Idea Vilariño. La educación ambiental y la fiscalización también serán áreas clave para erradicar basurales y mejorar la gestión de residuos.

Desafíos financieros

Aunque el plan fue bien recibido por parte del gobierno departamental, la oposición criticó la falta de detalles sobre los costos y plazos específicos. El intendente Bergara reconoció que la inversión será "voluminosa" y que el ritmo del cambio dependerá de los recursos disponibles. Sin embargo, destacó que el plan presentado es una "hoja de ruta viable" que se ajustará a las disponibilidades presupuestarias.

El edil Juan Ignacio Abdala de la oposición señaló que, a pesar de hablar de un "cambio cultural" en la gestión de residuos, no se mencionaron acciones concretas para atender la emergencia de limpieza que enfrenta Montevideo. Sin embargo, resaltó positivamente el regreso de las papeleras como parte del plan.

Con este nuevo plan, la Intendencia busca no solo mejorar la limpieza urbana, sino también avanzar en una gestión más sostenible de los residuos, con un enfoque en la reciclabilidad y la responsabilidad ciudadana.