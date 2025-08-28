El tenis femenino de Uruguay ascendió al Grupo II de la Billie Jean King Cup con la sorpresiva actuación de Sofía Barbosa, de 15 años

La selección uruguaya de tenis femenino tuvo una destacada actuación el pasado fin de semana en el marco de la prestigiosa Billie Jean King Cup en la que ganaron una de las plazas de ascenso del Grupo III Americano y lograron un rápido retorno a la Zona II del continente.

El equipo capitaneado por Leticia Demicheli fue conformado por Juliana Rodríguez, Josefina Soldo y la debutante Sofía Barbosa que compitió con 15 años y que el miércoles celebró los 16.

Uruguay debió afrontar la competencia sin Taly Licht, su jugadora más consolidada, que compite por una universidad de Estados Unidos y a la que no se le permitió viajar por el cambio de fecha que tuvo la competencia.

En 2022, cuando Demicheli se convirtió en capitana del equipo, Uruguay estaba en Grupo II, zona donde se mantuvo hasta perder el año pasado una serie de promoción contra Puerto Rico .

"Fuimos por el objetivo de subir de nuevo y afrontamos la serie sin Taly Licht que es tremenda jugadora, pero como es universitaria en Estados Unidos el cambio de fecha del torneo no le permitió que la dejaran jugar", explicó Demicheli en diálogo con Referí.

"Jugó Juliana Rodríguez que es la más grande y Josefina Soldo que venía de los Juegos Panamericanos Junior con experiencia en Billie Jean King, pero no como principal. Debutó Sofía Barboza que este año fue al Sudamericano U16 con muy buena actuación, juega muy lindo, es zurda. En el último partido, Josefina tenía una lesión en el pie y no podía jugar a media máquina y el último día tuvo que entrar, ganó su single en el tercer set donde iba perdiendo y jugó muy buen el dobles hasta llevándolo por momentos ella adelante", comentó la capitana.

"El año que viene jugamos en Zona II donde ojalá se pueda sumar Taly", agregó.

"Las tres chicas dejaron todo. En la Zona III se vibran mucho más los partidos. Bahamas estaba muy intenso. Nosotras siempre vamos con toda la ilusión y todas quedamos muy contentas. Ascender y que te den la copa a las chicas les dio una motivación extra".

20250823 Leticia Demicheli, Sofía Barbosa, Juliana Rodríguez y Josefina Soldo, Uruguay tenis femenino Billie Jean King Cup 2025, grupo III Americano, ascenso en El Salvador junto a Bahamas Leticia Demicheli, Sofía Barbosa, Juliana Rodríguez y Josefina Soldo en festejo junto a Bahamas

Demicheli remarcó el hecho de que el torneo se jugó en El Salvador en cancha de cemento, una superficie a la que sus rivales están acostumbradas y a las uruguayas les cuesta más, por jugar generalmente en polvo de ladrillo.

Juliana Rodríguez tiene 21 años, debutó en 2021 en la Billie jean King Cup, tiene 10 partidos jugados y es hermana del futbolista Guzmán Rodríguez.

Josefina Soldo tiene 18 años, debutó en este torneo en 2023.

Los resultados

Uruguay 2-1 Santa Lucía, por el Grupo A

Partido Resultado Josefina Soldo le ganó a Stacey Roheman 6-1, 6-0 Juliana Rodríguez perdió con Jessica Eudovic 5-7, 1-6 Juliana Rodríguez-Josefina Soldo le ganaron a Stacey Roheman-Jessica Eudovic 6-1, 5-7, 10-8

Uruguay 2-1 Panamá, por el Grupo A

Partido Resultado Josefina Soldo perdió con Michelle Agelvis 4-6, 3-6 Juliana Rodríguez le ganó a Anna Louise Bjornestad 3-6, 7-5, 6-4 Juliana Rodríguez-Josefina Soldo le ganaron a Anna Louise Bjornestad-Michelle Agelvis 6-2, 6-0

Uruguay 1-2 Bahamas, por playoffs

Partido Resultado Josefina Soldo perdió con Simone Pratt 7-67(8), 6-7(5), 1-6 Juliana Rodríguez perdió con Sydney-Nicole Clark 3-6, 0-6 Juliana Rodríguez-Sofía Barbosa le ganaron a Jalisa Victoria Clark-Saphirre Ferguson 6-3, 6-0

Uruguay 2-1 El Salvador, por playoffs