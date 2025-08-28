Racing vs Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura: precio de las entradas y por dónde se venden

Hinchas de Peñarol en el Viera Diego Battiste

Peñarol comienza este jueves a aprontar su partido del domingo donde se medirá con Racing por la quinta fecha del Torneo Clausura.

El Cervecero será locatario y a tales efectos fijó el Parque Viera como escenario, ya que en el Parque Roberto no puede llevar a los grandes.

El cotejo comenzará a la hora 18.00.

El plantel de Peñarol volvió de San José en la madrugada de este jueves, a la hora 1.00, luego de ganarle 3-0 a Río Negro de San José en partido correspondiente a la ronda 1 de Copa AUF Uruguay.

Los jugadores quedaron concentrados en Los Aromos donde hoy entrenarán por la tarde. Los que jugaron harán trabajos regenerativos y el resto comenzará a preparar el duelo ante Racing, un equipo como para tomar recaudos.

Entradas para Racing vs Peñarol por el Torneo Clausura

Las entradas ya están a la venta en RedTickets.

La parcialidad de Racing, equipo local, ocupará las tribunas René "Tito" Borjas y Cayetano Saporiti.

Los socios entran gratis y las generales salen $ 400. El ingreso es por la calle Buschental.

Los hinchas de Peñarol ingresan por la calle Atilio Pelossi para ocupar la tribuna Obdulio Varela a cambio de $ 600 y la tribuna Jorge Barrios, una de las cabeceras, por el mismo precio.

También Peñarol dispondrá de un sector en la tribuna principal, la Tito Borjas, a cambio de $ 700.

Los menores de hasta 11 años inclusive ingresan gratis.