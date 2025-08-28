Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El mensaje de pésame de Peñarol para Pablo Bengoechea por la muerte de su madre

Pablo Bengoechea, uno de los últimos ídolos de Peñarol, sufrió el fallecimiento de su madre

28 de agosto 2025 - 13:00hs
Pablo Bengoechea
Pablo Bengoechea A. FERNÁNDEZ

Peñarol publicó un mensaje en sus redes sociales para saludar a Pablo Bengoechea, ex jugador e ídolo del club en el que también fue entrenador y gerente deportivo, a raíz de la muerte de su madre.

“El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Mabel Dutra, madre de Pablo Javier Bengoechea”, indicaron los aurinegros en su cuenta de X.

“A Pablo, a su familia, a sus allegados, el apretado abrazo de la Institución en este momento”, señalaron en el mensaje para el riverense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1961075799026500027&partner=&hide_thread=false
 Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre dio su opinión sobre la posibilidad de que Ignacio Sosa deje Peñarol y actualizó el estado sanitario de Leonardo Fernández

Peñarol
COPA AUF URUGUAY

Mirá los goles de Peñarol ante Río Negro de San José por Copa AUF Uruguay y el compacto del partido con triunfo carbonero por 3-0

Bengoechea, de 60 años, es uno de los últimos ídolos de Peñarol.

Como jugador, defendió la camiseta aurinegra entre 1993 y 2003, siendo capitán y figura durante el quinquenio de 1993 a 1997 y ganando luego otros dos títulos del Campeonato Uruguayo en 1999 y 2003, año de su retiro.

0021630805.webp
Quinquenio: Bengoechea y Martín Rodríguez
Quinquenio: Bengoechea y Martín Rodríguez

Luego, en 2014, volvió al club para ser entrenador, ganando el Clausura 2015 y Apertura 2015, en la temporada en la que los mirasoles conquistaron el Uruguayo 2015/16.

Además, fue director deportivo de Peñarol en la primera presidencia de Ignacio Ruglio, entre 2021 y 2023.

WhatsApp-Image-2020-12-23-at-13.24.18.webp
Ignacio Ruglio, Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés
Ignacio Ruglio, Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés
Temas:

Peñarol pablo bengoechea

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José 0-3 Peñarol: con doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez, el aurinegro avanzó en la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre
COPA AUF URUGUAY

Por dónde ver Río Negro de San José vs Peñarol por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay

Ignacio Ruglio
CONSEJO DIRECTIVO

El pedido de disculpas de Ignacio Ruglio y un nuevo golpe para la alianza: los entretelones de la renovación de Ignacio Sosa en Peñarol

 Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre dio su opinión sobre la posibilidad de que Ignacio Sosa deje Peñarol y actualizó el estado sanitario de Leonardo Fernández

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos