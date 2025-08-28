El mensaje de pésame de Peñarol para Pablo Bengoechea por la muerte de su madre

Peñarol publicó un mensaje en sus redes sociales para saludar a Pablo Bengoechea , ex jugador e ídolo del club en el que también fue entrenador y gerente deportivo, a raíz de la muerte de su madre.

“El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Mabel Dutra, madre de Pablo Javier Bengoechea”, indicaron los aurinegros en su cuenta de X.

“A Pablo, a su familia, a sus allegados, el apretado abrazo de la Institución en este momento”, señalaron en el mensaje para el riverense.

Bengoechea, de 60 años, es uno de los últimos ídolos de Peñarol.

Como jugador, defendió la camiseta aurinegra entre 1993 y 2003, siendo capitán y figura durante el quinquenio de 1993 a 1997 y ganando luego otros dos títulos del Campeonato Uruguayo en 1999 y 2003, año de su retiro.

Luego, en 2014, volvió al club para ser entrenador, ganando el Clausura 2015 y Apertura 2015, en la temporada en la que los mirasoles conquistaron el Uruguayo 2015/16.

Además, fue director deportivo de Peñarol en la primera presidencia de Ignacio Ruglio, entre 2021 y 2023.