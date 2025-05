"La historia completa", el día que Juan Pedro Damiani despidió a Pablo Bengoechea de Peñarol y la frase que desencadenó todo: "Mire que yo tengo un monumento ahí afuera"

Recordó sus años en Defensor Sporting, donde como coordinador moldeó a Giorgian de Arrascaeta y Tabaré Viudez.

Luego pasó a Peñarol, en la mejor etapa del club en juveniles, en un proceso impulsado bajo la gestión de Juan Pedro Damiani en la presidencia, en la que formó a todos los cracks de la actualidad (en un trabajo que continuó Fernando Curutchet): Darwin Núñez, Federico Valverde, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri.

Recordó que a Darwin Núñez lo trajo a Peñarol para iniciar su gran proceso de formación, después que había estado a prueba en el club y fue devuelto a Artigas, cuando Ahuntchain aún no había llegado a trabajar en el Centro de Alto Rendimiento.

En su etapa en los aurinegros, el entrenador finalmente se desempeñó como director deportivo y tuvo a su cargo todas las decisiones del plantel principal, entre ellas destituir a Pablo Bengoechea en enero de 2016.

El histórico capitán del club dirigió al primer equipo de Peñarol durante una temporada, entre enero 2015 y enero 2016.

En una entrevista que este viernes brindó a La Quinta Tribuna de AUFTV, a Ahuntchain le preguntaron sobre cómo fue trabajar con Bengoechea y cesar a un histórico para el club, y respondió: “En esa etapa estuvo el clásico de la garrafa (aquel que fue suspendido en 2016 porque desde la tribuna Colombes del Estadio Centenario, donde estaban los hinchas de Peñarol, lanzaron una garrafa), y conocí varios juzgados de Montevideo. Estuve en el primer año en el que se salió campeón, en el segundo en el clásico de la garrafa y ahí terminé. Fue realmente muy desgastante. El tema de Pablo (Bengoechea) fue difícil. De lo más difícil que me tocó. Hubo cosas que me las he guardado”.

Entonces, siguió con su relato: “El otro día alguien me dijo que Bengoechea comentó que ‘Ahuntchain estaba apoyando el proceso y a los 15 minutos vino y me dijo que estaba cesado’”.

Consultado acerca de si lo que ocurrió fue así, Ahuntchain respondió en forma afirmativa, y agregó: “El tema fue el siguiente. Salimos campeones del Apertura 2015 y a Juan Pedro (Damiani) no le gustaba nada el equipo. No le gustaba como jugaba. Entonces termina el Clausura. Reuniones para acá y para allá. Juan me decía, ‘tenemos que cambiar técnicos porque nos va a ir mal en las copas’. ‘No jugamos a nada’. Entonces le digo, ‘Juan no podemos cambiar a un técnico campeón. Te puede gustar o no, pero no podemos cambiar’. En ese momento tuvimos varias reuniones y vienen los clásicos de verano. Se perdieron los dos clásicos. Uno se perdió feo. Al otro día estábamos concentrados en Los Aromos, lo llamo a Pablo (Bengoechea), al profe (Modesto Turrens), estaba el Vasco (Óscar Aguirregaray). Le digo a Pablo, ‘yo estoy apoyando este proceso, tenemos que cambiar algo. No sé, que se suban arriba del travesaño, que se tiren de cabeza. Algo tenemos que cambiar’”.

Ahuntchain, siguió relatando: “La contestación de Pablo en ese momento fue, ‘mire que yo no preciso que nadie apoye este proceso, yo estoy acá antes que usted y tengo un monumento ahí afuera’. (En su explicación el exdeportivo aurinegro hace una pausa y continúa) Fue duro. (Otro silencio en su relato y prosigue). A los 15 minutos me llama Damiani enojado. ‘¿Ahora qué vamos a hacer? No vio que somos un desastre’. Le digo, Juan, ‘haga lo que usted quiera’. Y me responde, ‘¿Lo que yo quiera? Dígale que está echado’. Esa fue toda la historia. Lo cuento ahora porque me dijeron que Bengoechea cortó una parte de la historia. Esta es la historia completa y no hay otra historia”.

Consultado acerca de cómo fue esa charla con Bengoechea, respondió: “Le comuniqué que el presidente había tomado la decisión”.

¿Te sorprendió la respuesta? “Sí, pero bueno. Y es normal porque estábamos todos un poco alterados. Esto ocurrió al otro día de perder un clásico, y no lo tomé como un ego, es un poco la situación y lógicamente estábamos todos alterados y te lleva al enojo".

Tras la salida de Bengoechea llegó Jorge “Polilla” Da Silva y Peñarol se consagró campeón del Uruguayo ante Plaza.