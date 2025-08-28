El periodista deportivo que sumó a su colección la camiseta del jugador de Peñarol Damián Suárez, con quien se sacó una foto junto a Martín Campaña en San José

Un periodista deportivo que tiene una gran colección de camisetas y que es muy cercano a los futbolistas, se quedó con la camiseta de Damián Suárez, el lateral de Peñarol, tras el partido que los carboneros jugaron ante Río Negro de San José por la Copa AUF Uruguay este miércoles.
Se trata de Marcos Vitette, el periodista de radio y TV que es oriundo de ese departamento y que estuvo en el partido que ganaron los carboneros por 3-0.
Tras el encuentro, el maragato compartió un momento junto a Damián Suárez y Martín Campaña, lo que quedó registrado en una foto que subió a sus redes.
Marcos Vitette junto a Damián Suárez y Martín Campaña
“Lindo ver gente querida”, comentó.
Los futbolistas también compartieron su publicación. “¡Qué grande que sos Marcos!”, comentó Suárez, mientras que Campaña agregó un “¡vamo y vamo!”.
Vitette tiene una amplia colección de camisetas de figuras del fútbol uruguayo e internacionales.
Y los jugadores, conocedores de su hobbie, suelen obsequiarles sus casacas.