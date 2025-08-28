El periodista deportivo que sumó a su colección la camiseta del jugador de Peñarol Damián Suárez, con quien se sacó una foto junto a Martín Campaña en San José

Festejo de Peñarol en San José

Un periodista deportivo que tiene una gran colección de camisetas y que es muy cercano a los futbolistas, se quedó con la camiseta de Damián Suárez , el lateral de Peñarol , tras el partido que los carboneros jugaron ante Río Negro de San José por la Copa AUF Uruguay este miércoles.

Se trata de Marcos Vitette , el periodista de radio y TV que es oriundo de ese departamento y que estuvo en el partido que ganaron los carboneros por 3-0 .

Tras el encuentro, el maragato compartió un momento junto a Damián Suárez y Martín Campaña, lo que quedó registrado en una foto que subió a sus redes.

Marcos Vitette junto a Damián Suárez y Martín Campaña

“Lindo ver gente querida”, comentó.

Los futbolistas también compartieron su publicación. “¡Qué grande que sos Marcos!”, comentó Suárez, mientras que Campaña agregó un “¡vamo y vamo!”.

Vitette tiene una amplia colección de camisetas de figuras del fútbol uruguayo e internacionales.

Y los jugadores, conocedores de su hobbie, suelen obsequiarles sus casacas.