Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

El periodista deportivo que sumó a su colección la camiseta del jugador de Peñarol Damián Suárez, con quien se sacó una foto junto a Martín Campaña en San José

El periodista deportivo tiene una gran colección de camisetas y este miércoles sumó una más

28 de agosto 2025 - 11:28hs
Festejo de Peñarol en San José

Festejo de Peñarol en San José

Peñarol

Tras el encuentro, el maragato compartió un momento junto a Damián Suárez y Martín Campaña, lo que quedó registrado en una foto que subió a sus redes.

Marcos Vitette junto a Damián Suárez y Martín Campaña
Marcos Vitette junto a Damián Suárez y Martín Campaña

Marcos Vitette junto a Damián Suárez y Martín Campaña

Pablo Bengoechea
PEÑAROL

El mensaje de pésame de Peñarol para Pablo Bengoechea por la muerte de su madre

Peñarol
COPA AUF URUGUAY

Mirá los goles de Peñarol ante Río Negro de San José por Copa AUF Uruguay y el compacto del partido con triunfo carbonero por 3-0

“Lindo ver gente querida”, comentó.

Los futbolistas también compartieron su publicación. “¡Qué grande que sos Marcos!”, comentó Suárez, mientras que Campaña agregó un “¡vamo y vamo!”.

Marcos Vitette junto a Damián Suárez y Martín Campaña
Marcos Vitette junto a Damián Suárez y Martín Campaña

Marcos Vitette junto a Damián Suárez y Martín Campaña

Vitette tiene una amplia colección de camisetas de figuras del fútbol uruguayo e internacionales.

Y los jugadores, conocedores de su hobbie, suelen obsequiarles sus casacas.

Temas:

Peñarol Martín Campaña San José Damián Suárez

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José 0-3 Peñarol: con doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez, el aurinegro avanzó en la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre
COPA AUF URUGUAY

Por dónde ver Río Negro de San José vs Peñarol por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay

Ignacio Ruglio
CONSEJO DIRECTIVO

El pedido de disculpas de Ignacio Ruglio y un nuevo golpe para la alianza: los entretelones de la renovación de Ignacio Sosa en Peñarol

 Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre dio su opinión sobre la posibilidad de que Ignacio Sosa deje Peñarol y actualizó el estado sanitario de Leonardo Fernández

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos