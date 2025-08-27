Dólar
CLAUSURA

Racing, ya con la incorporación de Yonatan Rodríguez de Nacional, fijó la cancha en la que recibirá a Peñarol este domingo por el Torneo Clausura

Racing, ya con la incorporación de Yonatan Rodríguez de Nacional, fijó la cancha en la que recibirá a Peñarol este domingo por el Torneo Clausura

27 de agosto 2025 - 13:16hs
Martín Ferreira y Leonardo Fernández

Martín Ferreira y Leonardo Fernández

Foto: @LigaAUF

Peñarol ya viajó hacia San José para enfrentar este miércoles desde la hora 20.30 a Río Negro de esa ciudad por su debut en la Copa AUF Uruguay en el Estadio Casto Martínez Laguarda de la capital maragata. El equipo aurinegro viaja con varios futbolistas juveniles en su plantel y el técnico Diego Aguirre realizará muchas variantes en el equipo titular. Por su parte, Racing, el próximo rival del Torneo Clausura, fijó el Parque Viera para el encuentro entre ambos.

Los aurinegros, que quedaron eliminados el martes de la semana pasada de la Copa Libertadores de América a manos de Racing de Avellaneda, tienen como gran objetivo de este año, obtener el Campeonato Uruguayo.

En ese contexto, apuestan todo al Torneo Clausura y a la Tabla Anual.

Racing jugará en el Viera

El partido entre Racing y Peñarol se había fijado hace más de una semana, pero con "escenario a definir".

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Peñarol le extendió el contrato a Ignacio Sosa por tres años con aumento salarial, pero su representante dijo que el futbolista "está de rehén, preocupado" y que "ya firmó la oferta de Red Bull Bragantino"

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Tras la enorme clasificación de Uruguay a cuartos de final de la AmeriCup, se conoció el rival, el día y la hora en la que jugará

Los de Sayago no habían determinado en qué cancha serían locales este domingo desde la hora 18 contra Peñarol.

Finalmente, Racing será local en el Parque Viera contra los carboneros, y el encuentro será arbitrado por Esteban Ostojich.

Cabe resaltar que el equipo albiverde contrató a Yonatan Rodríguez de Nacional, quien jugó en la victoria por 2-1 ante Huracán del Paso de la Arena en el debut de la Copa AUF Uruguay, ya entrenó con su nuevo club, y estará contra Peñarol.

