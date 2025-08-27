Peñarol ya viajó hacia San José para enfrentar este miércoles desde la hora 20.30 a Río Negro de esa ciudad por su debut en la Copa AUF Uruguay en el Estadio Casto Martínez Laguarda de la capital maragata. El equipo aurinegro viaja con varios futbolistas juveniles en su plantel y el técnico Diego Aguirre realizará muchas variantes en el equipo titular. Por su parte, Racing, el próximo rival del Torneo Clausura, fijó el Parque Viera para el encuentro entre ambos.
Racing, ya con la incorporación de Yonatan Rodríguez de Nacional, fijó la cancha en la que recibirá a Peñarol este domingo por el Torneo Clausura
Los de Sayago vienen de perder goleados 4-0 por Montevideo City Torque y quieren cambiar de pisada