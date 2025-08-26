Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Yonathan Rodríguez se despidió de Nacional y se va a Racing en forma urgente para poder debutar el domingo contra Peñarol

El volante Yonathan Rodríguez jugó este martes su último partido con la camiseta de Nacional y este miércoles se incorpora a Racing para debutar el domingo con Peñarol: mirá lo que dijo en Minas tras el triunfo contra Huracán FC

26 de agosto 2025 - 23:17hs
Yonathan Rodríguez

Yonathan Rodríguez

Federico Gutiérrez

El volante de Nacional Yonathan Rodríguez jugó este martes su último partido con la camiseta del tricolor y este miércoles se sumará a los entrenamientos de Racing con miras a enfrentar el domingo a Peñarol, hora 18.00, Parque Viera, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

"Hablé un poquito con Pablo (Peirano) porque a mí me llamaron hoy. La decisión se debe a que quería querer minutos, voy a un equipo que está muy lindo, para sumar minutos. Acá si me quedaba no iba a tenerlos", dijo Rodríguez en conferencia de prensa en el estadio Brigadier General Juan Antonio Lavalleja de Minas, donde Nacional le ganó 3-1 a Huracán FC por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay.

"Está difícil, somos cantidad de volantes en la mitad de la cancha, todos batallamos y queremos jugar, pero ahora se me abrió otra puerta y voy a pelearla", dijo el ex Cerrito.

"Había estado dos años en el club, pensaba tener más oportunidades, me voy un poco triste, pero desearle al club lo mejor, la hinchada siempre estuvo apoyando. Al club lo mejor y gracias por el aliento y los mensajes a los hinchas", dijo Rodríguez que fue titular porque Peirano puso un equipo alternativo en Minas.

"Justo cuando me llamaron de Racing me llamaron urgente porque se viene el partido con Peñarol y el domingo voy a estar jugando ese partido", adelantó.

