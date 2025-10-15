Mauro Arambarri destacó los "detalles" de Nacional por los que jugaría en ese club y criticó a Defensor: "Ningún dirigente me llamó"

Mauro Arambarri con la camiseta de Nacional que le envió el club

El mediocampista uruguayo del Getafe Mauro Arambarri explicó por qué dijo que si vuelve a Uruguay jugaría en Nacional y no en Defensor Sporting , como había declarado años atrás, a pesar de haber sido formado en el violeta y no tener un vínculo con los tricolores.

En una entrevista con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, Arambarri destacó que desde Nacional han tenido "muchos detalles" con él, que le han demostrado un "cariño" que lo llevó a decir que si vuelve a Uruguay jugaría en el tricolor. "A veces uno necesita sentirse querido" , expresó.

El volante recordó que el mánager general de Nacional, Sebastián Eguren , lo llamó cuando estuvo "dos años sin jugar por lesión" (de 2022 a 2024) y "estaba bajoneado" , y le dijo que el club estaba a disposición, un detalle que lo hizo sentirse "valorado".

A principios de octubre la institución tricolor le envió una camiseta del club , que Arambarri destacó que "está hermosa".

ESPAÑA Mauro Arambarri metió un gol para Getafe que hizo enfurecer a Mr. Chip: "Bacalá infame" escribió por un dato que dio la TV, mirá el significado de esa expresión y por qué la usó

NACIONAL Brillan en Europa, nunca jugaron en Nacional, pero lucieron con orgullo la nueva camiseta del hincha tricolor; mirá la campaña que lleva adelante el club con su casaca

Mauro Arambarri con la camiseta del hincha de Nacional Mauro Arambarri con la camiseta del hincha de Nacional

Por otra parte, Arambarri lamentó que nadie se comunicó con él desde Defensor Sporting: "Llevo diez años en Europa y ningún dirigente de Defensor me llamó para ver cómo estaba".

"Al final obviamente tienen que sacarse el cartel cuando un jugador llega a la selección, pero hay que estar en los momentos complicados también, no es todo color de rosas. Ningún 'che Mauro, ¿necesitás algo?' Nadie me llamó", criticó el futbolista.

Arambarri aclaró que mantiene su cariño por Defensor Sporting, afirmó que sigue en contacto con varios excompañeros de su etapa en ese club y recordó que fue "uno de los capitanes más jóvenes de la historia del club", pero soslayó que "de una parte de la historia se cortó un poco la piola".

Luego de debutar en Defensor Sporting en 2013 y pasar al Girondins de Bordeaux en 2016, Arambarri llegó al Getafe en 2017.

Con 30 años el volante central pasa por uno de sus mejores momentos en el club, y tiene contrato hasta 2028. Luego de volver de los dos años de lesión en 2024 el uruguayo convirtió 10 goles en 37 partidos la pasada temporada, y disputó todos los minutos de los ocho partidos de la actual liga española.