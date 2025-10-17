Dólar
/ Nacional / NOBEL

"No sería la persona más indicada": Fernando Pereira dijo que el Nobel de la Paz para María Corina Machado es "muy discutible"

Pereira dijo que algunas acciones de la oposición venezolana no fueron "pacíficas" y que los discursos de Machado no eran "constructores de paz"

17 de octubre 2025 - 17:32hs
Fernando Pereira. Archivo

Fernando Pereira. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, discrepó con la decisión de otorgar el Nobel de la Paz a María Corina Machado por su labor al frente de la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Es muy discutible, yo nunca presto tanta atención pero calculo que las personas que se nombraban como posibles candidatos a la paz, mucho de paz no han construido. Es muy legítimo ser opositor a Maduro, pero sus discursos no eran constructores de paz", consideró Pereira en una entrevista con Quién es quién de Diamante FM y Canal 5.

Pereira dijo creer en "otro modelo" de construcción de paz, entre los que no incluyó a Machado y la oposición venezolana. "Hay acciones de la oposición venezolana que no son pacíficas, no se mueven con acciones pacíficas. No es que a mí me parezca, sé que no lo hacen", afirmó.

Enseguida añadió que tampoco la "respuesta del gobierno venezolano no ha sido pacífica".

Por esas razones, el presidente del Frente Amplio señaló que Machado "no sería la persona más indicada" para merecer el Nobel de la Paz, así como tampoco lo era Trump.

"Trump no sería mi Nobel de la Paz ni aunque viviera 500 años. No es un constructor de paz ni genera paz en el mundo ni sus políticas son de paz", describió.

"Entre los dos creo que ninguno de los dos podría estar. Machado me parece que se la reconoce como opositora al gobierno de Maduro, pero para ser Nobel de la Paz me parece que hay que ser un poco más que opositor", opinó.

Agregó que Machado "lideró parte de una oposición que de pacífica tuvo poco" y que las autoridades de la Academia del Nobel "la pifiaron".

"Uno cuando mira quiénes lo han ganado y cómo se acreditó en este momento, me parece que no es justo. Pero es sencillamente la visión de una persona", aclaró.

Consultado sobre la posibilidad de otorgárselo a algún uruguayo, Pereira recordó que, en su momento, pensó que Tabaré Vázquez o José Mujica podrían haberlo ganado. Sobre el primero apuntó a su labor frente a las tabacaleras.

"En su momento pensé que lo podía merecer Tabaré o Pepe, pero yo no tengo nada que ver con los Premios Nobel. Se dice que alguna vez se manejó el nombre de Pepe, hubiera sido justo", dijo.

