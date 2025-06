De qué trabajan los jugadores amateurs de Auckland City, incluyendo a un uruguayo, que perdieron 10-0 ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes y enfrentarán a Edinson Cavani y a Boca Juniors

Como informó Referí, el equipo alemán, que comparte grupo con Boca Juniors de los uruguayos Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, y con Benfica, no tuvo compasión con su rival y le ganó muy bien.

Por ejemplo, el capitán, Mario Ilich, trabaja en el departamento de ventas de la empresa Coca Cola.

En un torneo que reparte US$ 1.000 millones en premios y donde todos los focos suelen apuntar a las grandes figuras europeas, la presencia de Auckland City se convierte en una curiosa excepción.

¿Por qué? Es que sus futbolistas no perciben salario alguno por su labor como jugadores. La legislación local pone un tope de US$ 150 neozelandeses semanales –poco más de US$ 90 estadounidenses– para gastos básicos, como la membresía del gimnasio.

El arquero Conor Tracey es empleado en una ferretería y los zagueros Nikko Boxall y Adam Mitchell trabajan de productor de seguros y agente inmobiliario, respectivamente.

Michael Den Heijer es personal trainer y Gerard Garriga, director técnico de Infantiles. Dylan Manickum, en cambio, es ingeniero de obra.

Pero también hay un uruguayo en el plantel y es el arquero Sebastián CIganda, quien se inició en las inferiores de Nacional y se fue a trabajar a Nueva Zelanda.

El uruguayo trabaja en una empresa de limpieza de piscinas y jacuzzis, según él mismo contó en El Espectador Deportes.