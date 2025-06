Un invitado porque juega Lionel Messi, un 10-0 de entrada que agranda la brecha entre ricos y pobres y US$ 1.000 millones que reparte la FIFA en este polémico Mundial de Clubes; mirá cuánto gana el vencedor de un partido y cada equipo

La FIFA anunció en detalle cómo será el modelo de reparto económico para el Mundial de Clubes 2025 . Según la entidad, el torneo distribuirá un total de US$ 1.000 millones entre los participantes , siendo este el mayor importe de premios en metálico en la historia de una competición de fútbol con fase de grupos y eliminación directa.

De acuerdo con lo aprobado por el Consejo de la FIFA, el sistema contempla dos pilares principales: US$ 475 millones asignados según el rendimiento deportivo de cada uno de los equipos y otros US$ 525 millones en concepto de participación , ajustados por criterios deportivos y comerciales.

Además, se anunció un programa global de solidaridad que destinará unos US$ 250 millones al desarrollo del fútbol de clubes en todo el mundo.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, informó que el campeón del torneo podría recibir hasta US$ 125 millones, sumando premios por partido y por pasar de fases.

Según el esquema anunciado, el reparto por rendimiento contempla los siguientes montos: durante la fase de grupos, se entregarán US$ 2 millones por victoria (es decir que Bayern Múnich, ganó eso por haberle ganado a un club amateur) y US$ 1 millón por empate.

Cada club que participe de los octavos de final ganará otros US$ 7,5 millones.

dinero.jpg El dinero que reparte FIFA por el Mundial de Clubes

En caso de avanzar a los cuartos, dicha institución sumará US$ 13,125 millones. El selecto grupo de los cuatro semifinalistas embolsarán US$ 21 millones y los finalistas se repartirán US$ 70 millones (30 para el subcampeón y 40 para el ganador del torneo).

Respecto a los pagos por participación de los clubes, las cifras varían por confederación.

Los clubes europeos recibirán entre US$ 12,81 y 38,19 millones, de acuerdo con una clasificación basada en criterios deportivos y comerciales.

Por su parte, los representantes de la Conmebol obtendrán de base unos US$ 15,21 millones, mientras que los de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), junto a los equipos de Asia y África recibirán US$ 9,55 millones cada uno. Los clubes de Oceanía percibirán US$ 3,58 millones.