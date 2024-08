Esteban Ostojich tuvo un clásico impecable con una sola jugada polémica donde mantuvo coherencia en su criterio

Esteban Ostojich dirigió con una categoría y una carpeta bárba ra el clásico que Nacional le ganó 8-7 a Peñarol por penales, por la final del Torneo Intermedio. El juez internacional tuvo siempre el partido bajo control, no se dejó engañar por los jugadores, calmó los ánimos con rigor cuando tuvo que hacerlo y mantuvo un criterio coherente con el uso y la administración de las tarjetas.

A los 4' vio bien una falta de Gabriel Báez sobre Pedro Milans, pero ante protestas de jugadores de Peñarol no sacó amarilla.

A los 7' no se dejó engañar por simulación de Maximiliano Silvera, quien se tiró tras encarar a Diego Polenta, quien pidió amarilla. El juez no la mostró porque hubo un contacto mínimo, pero que no ameritaba de ninguna manera sanción de falta.