Las pistas que dio Adrián Mozzone, el suegro de Emanuel Gularte, que revelan que el zaguero está cerca de firmar con Peñarol

El nombre de Gularte está en la mesa de Peñarol desde abril y no es la primera vez que los aurinegros intentan contratarlo.

Mozzone fue consultado el jueves por la noche en Hora 25 que se emite por AM 770. "Estoy mirando Gran Hermano, hace seis meses que no miro fútbol", fue lo primero que dijo Mozzone, fiel a su estilo descontracturado.

"No tengo idea boludo, yo soy bolso", respondió cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Gularte llegue a Peñarol.

Pero inmediatamente agregó: "Me rompe las pelotas esto, tengo una calentura que no puedo más. Pero es la familia, es la familia. El Ema es mi hijo".

Cuando se pretendió entrar en detalles expresó: "Es secreto de familia. Hablo cada dos horas con él. Ese tema está medio bloqueado".

Consultado sobre el interés de Racing de Avellaneda, rival de Peñarol en los octavos de final de Copa Libertadores, Mozzone dijo: "Todo está arriba de la mesa".

"Yo no soy parte, no puedo, hay que bancar, esperar, no queda otra. La que define es mi hija", declaró.

Le preguntaron si había hablado con Ignacio Ruglio para facilitar la operación y respondió: "Nacho es un amigo, es más, ahora voy a ser hincha de Peñarol por él. Hay que esperar".

Sobre el final de la nota expresó: "De mi boca no salió nada, habrá que bancar, 'tá dificil pa' mí. Vamo' Peñarol".

Gularte tiene 27 años se formó en Wanderers y en 2019 tuvo un pasaje a préstamo por Progreso. Su contrato con Puebla expira el 30 de junio de 2027.