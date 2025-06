Javier Feres admitió que se equivocó ante Peñarol por el penal por mano no cobrada pero dijo que acertó en la incidencia del final sobre Leonardo Fernández

"Hubo situaciones que fallé y otras que acerté, pero las que pesan más sobre la evaluación de un árbitro son las que pueden llegar a incidir sobre el resultado de un partido. Sí se cometió un error al no sancionar un penal a favor de Peñarol", dijo.

"Soy de revisar los partidos pero no el mismo día, porque es difícil en caliente, llegás a tu casa con las pulsaciones a mil. Cuando hay un error cuesta mucho dormir", admitió.

"Los primeros días los viví muy intenso, trato de no mirar redes, no contaminarme, pero en los tiempos que corren los temas te llegan, por los grupos de WhatsApp, los amigos. Fueron días muy duros y por eso me parece importante salir a hablar. Lo hablé con amigos, con mis dos psicólogos y me pareció interesante plantear que muchas veces las críticas son partes del trabajo pero a veces no se mira desde el punto de vista humano cómo puede tomarlo esa persona. Puedo sobrellevarlo porque tengo una familia muy bien conformada y un trabajo estable. Pero pienso en otros compañeros o en jugadores de fútbol que no pueden estar tan contenidos y es todo un tema cómo se tratan los temas en periodismo o en redes sociales, con todas las cosas que han pasado con salud mental con deportistas", dijo el árbitro.

"Estuve un par de días bajoneado por el error y dejé de ganar dinero por los partidos siguientes donde no fui designado. Soy hincha de Javier Feres, no de ningún cuadro, no corresponde opinar de lo que diga ningún dirigente", expresó sobre el estado de WhatsApp en el que Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, lo trató de hincha de Nacional al igual que Hernán Heras.

Feres reconoció que fue penal la mano de Ramos pero expresó que no fue penal la falta del final donde Leonardo Fernández chocó con Lucas Camejo. En esa acción, a diferencia de la otra, el juez de VAR Jonathan Fuentes no lo llamó para revisar la acción dando por válida su apreciación en tiempo real.

"La jugada que voy a revisar al VAR tomé una decisión apresurada y es el gran error que me cuestiono desde el partido hasta hoy, de por qué me equivoqué. Después de muchas horas de análisis llegué a la conclusión de que tomé una decisión apresurada, no me tomé el tiempo que me tenía que tomar y que me equivoqué en la decisión que tomé. De lo negativo se aprende mucho más y seguramente la próxima vez que vaya a revisar una jugada me tome más tiempo, con otros ángulos y velocidades", concluyó.

Peñarol pidió al otro día del partido una audiencia al Colegio de Árbitros en calidad de grave y urgente. Los atendieron el martes por la noche y el delegado de Peñarol Julio Trostchansky admitió que no pidieron que Feres no les vuelva a arbitrar esta temporada.