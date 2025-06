Peñarol apunta a un nuevo jugador con pasado en Nacional: "Sin dudas que iría, es mi trabajo" dijo el futbolista

"Se me termina contrato y no llegué a un acuerdo para la renovación", explicó este jueves el defensor de 30 años en Fuera de Juego que se emite por AM1010 Carve Deportiva.

Según pudo saber Referí, Romero es uno de los jugadores que Peñarol maneja. "Es una posibilidad más entre varios nombres, no es que apuntemos en exclusiva a él", afirmó un consejero.

Pero lo cierto es que hay tres factores que le juegan a favor al club: queda libre el 30 de junio y no hay que invertir en su ficha. Viene con continuidad porque desde su llegada a Sporting Cristal, a mediados de 2024, lleva jugados 30 partidos con el club. Además, no un jugador mayor a 30 años. Las últimas apuestas a los más 30 no le salieron bien a Diego Aguirre: Felipe Avenatti, Damián Suárez e incluso Martín Campaña, que arrancó como titular pero luego perdió el puesto con Guillermo De Amores.

"De Uruguay no tengo nada hablado, sí me contactaron de Brasil, un equipo de Brasil está interesado. Justo jugamos con Palmeiras allá y me dijeron que me iban a ver", se limitó a decir Romero.

Sobre su pasado en Nacional, club al que llegó a mediados de 2023, recordó: "En el primer semestre no jugué tanto en Nacional, en el segundo jugué un poco más, pero a Cristal me fui para tener más minutos y salió bien porque jugué todo el año. En Nacional creo que las oportunidades que tuve las aproveché, de haber tenido más continuidad hubiera seguido. Estuve con el Chino y a lo último con Martín".

"A Liverpool lo sigo partido a partido, le tengo gran cariño. Miro a Nacional y a Peñarol también. Tengo amigos en Peñarol, Javier Méndez, jugamos juntos en Racing, hicimos juveniles juntos, es un hermano. A Nacional lo veo por el pasado.

Romero le hizo un gol clásico a Peñarol en enero de 2024, en un clásico de verano.