Emanuel Gularte, el primer objetivo de Peñarol para el segundo semestre del año: ¿de qué depende su llegada?

El día que Diego Aguirre lo hizo debutar, como lateral izquierdo, el partido se suspendió porque los hinchas de Cerro estaban tirando proyectiles para todas partes en el Campeón del Siglo. Eso fue el domingo pasado y a Aguirre se le escapó una risa por la situación en la conferencia de prensa: "Debut inolvidable", dijo.

A eso se sumó el bajón que experimentó Javier Méndez, quien renovó automáticamente en diciembre su contrato por haber alcanzado el 60% de los partidos de la temporada 2024, donde jugó en forma muy consistente.

Léo Coelho, en su último año de contrato, se transformó en el jugador más regular y Aguirre empezó a encontrar respuestas en sus juveniles para mejorar el rendimiento defensivo. Primero con Juan Rodríguez y después con Nahuel Herrera.

Gularte tiene 27 años se formó en Wanderers y en 2019 tuvo un pasaje a préstamo por Progreso.

En 2021 emigró a México donde defendió a Puebla, dueño de su ficha, y Querétaro, siempre con una importante cantidad de partidos disputados por temporada.

Su contrato con Puebla recién expira el 30 de junio de 2027.

Este miércoles, en el programa Los Mismos Locos que se emite por El Espectador Deportes, Gularte reveló: "Anteayer tuve contacto con uno de los dos, empezando a trabajar la posibilidad. Obviamente que en silencio, porque no es algo fácil. Me mandaron a contactar por un tercero. Mi respuesta fue clara: 'Voy mañana, solamente arréglense con el club, conmigo no tienen problema, no me tienen que pagar más, no me tienen que hacer nada raro'. El tema es que no depende de mí, por eso no me gusta filtrar y pedí que fuera todo en silencio. Si en determinado momento entre clubes se llegan a poner de acuerdo lo publico yo igual".

Según pudo saber Referí, el que hizo los primeros movimientos para contactarlo fue Peñarol.

Nacional armó una zaga para todo el año en torno al capitán del equipo, Sebastián Coates, con la contratación del colombiano Julián Millán y la apuesta por dos juveniles del club: Paolo Calione y Nicolás Ramos. La salida de Diego Polenta no lo mueve para salir al mercado. El vicepresidente Flavio Perchman ya dijo que no buscará sumar zagueros.

¿De qué depende la llegada de Emanuel Gularte a Peñarol?

El jugador ha sido objetivo de Nacional y Peñarol en múltiples y variados períodos de pases.

Jamás ninguno llegó a un acuerdo con Puebla.

Peñarol pretende que su llegada sea a préstamo y para eso necesita el visto bueno del club y hacer un acuerdo por el salario del futbolista, para dividir entre ambas partes el cargo.

Los clubes uruguayos suelen recurrir a la buena voluntad de los jugadores para que en ese reparto de porcentajes, el futbolista resigne dinero de la carga que le tocaría en este caso a Peñarol.

Si Puebla pretende un cargo por el préstamo del futbolista, Peñarol afronta una complicada situación económica tras embarcarse en un contrato de US$ 15 millones por la compra y el acuerdo contractual con Leonardo Fernández.

Para desprenderse de un jugador que siempre ha jugador y rendido en Puebla, el club dueño de su ficha tendría que justificar su salida en la necesidad de liberar un cupo de extranjero, algo que recién se sabrá cuando se abra el período de fichajes en México.

Lo de Peñarol con Gularte se trata de un primer acercamiento. Se sabe que es un jugador que puede jerarquizar un equipo debilitado tras un 2024 memorable e inyectarle una importante dosis de carácter. Pero también sabe que negociar con Puebla nunca es sencillo y que la economía del club depende mucho de los millones que ingresen por Copa Libertadores.