Uruguay exporta energía hacia Argentina y en simultáneo importa desde Brasil

Las compras a Brasil se realizan a un precio aproximado de US$ 160 MWh. Los costos variables de generación térmica local hoy se ubican en el eje de entre US$ 150 MWh y US$ 240 MWh, según las centrales con las que cuenta el sistema.

En lo que va del año Uruguay importó algo más de 157 gigavatios hora (GWh) desde Brasil, y tuvo como proveedores a las empresas Tradener (hidráulica), BTG, Electrobras y Enel. La transferencia energética se hace por la estación conversora de Melo-Candiota, que permite un trasiego por una potencia de hasta 500 MW.

Ventas de energía hacia Argentina

Por otro lado, Argentina también está demandando energía en la región. Eso hace que en simultáneo Uruguay le esté vendiendo al país vecino, tanto de generación térmica como de excedentes renovables cuando hay disponibilidad. “Siempre se vende lo más caro que no se precisa para Uruguay”, señalaron.

Las exportaciones se realizan a precios que van entre US$ 80 MWh y US$ 290 MWh dependiendo de la hora del día y de los recursos ofrecidos.

En lo que va de 2025 las exportaciones a ese destino totalizaron unos 191 GWh, con ventas que mayormente se concentraron en el mes de junio.

Esta semana el consumo récord de electricidad y gas en Argentina provocó inconvenientes en la distribución del sistema eléctrico de ese país y obligó a bajar suministros. En la noche del lunes hubo unos 100.000 clientes sin luz en distintos puntos de Buenos Aires. Los cortes fueron “preventivos” debido a la “alta demanda”, según informó Clarín.

El gobierno argentino y las empresas del sector están aplicando medidas para evitar los faltantes de gas natural y electricidad. La salida de servicio de la central nuclear Atucha II, al menos hasta el 6 de julio, obligó a reforzar la importación desde Brasil, Paraguay y Uruguay para minimizar los cortes de luz masivos, según se informó.

Pico de consumo en invierno

La demanda de Uruguay se está abasteciendo con total normalidad. Entre enero y julio se utilizó hidráulica (41,1%), eólica (32%), biomasa (13,4%), importación de Argentina (4,9%), solar (3,6%), térmica (2,6%) e importación de Brasil (2,4%).

La llegada del invierno vino acompañada por un fuerte descenso de las temperaturas. Eso ha llevado a que los hogares recurran con más asiduidad al encendido de equipos de aire acondicionado y otros aparatos de calefacción, cuyo uso se ha masificado en el último tiempo.

En la noche del lunes 30 de junio a las 20:09:40 se produjo el pico histórico de potencia de consumo de energía en lo que va del invierno 2025, con 2.359 MW. En esa jornada la temperatura máxima fue de 6,1°, la media de 4,6° y la mínima de 3,7°.

La marca anterior para esa estación del año era de 2.341 MW registrada la noche del pasado lunes 23 de junio de 2025.

El máximo histórico actual data del 7 de marzo de 2025 con 2.507 MW durante una ola de calor registrada por esas fechas.