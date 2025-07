Más jóvenes, adictos y que se negaban a ir a los refugios: los cientos de evacuados que el Estado rescató de la calle en la alerta roja

Nacho estaba durmiendo en su “parada” de Capurro, después de haberse fumado los últimos porros que consiguió en “el mercado negro”, acurrucado junto a su esposa para darse calor, cuando escuchó el motor del patrullero. No pensaba irse a un refugio, no lo había hecho desde que en febrero quedó en la calle. Pero no le dieron opción : aceptaba irse a pasar la noche bajo un techo o sería detenido.

—Está bien de bien. No me dejan fumar dentro, pero no me hacen lío por si llevo mis cogollos. Te sacan los cubiertos para que no haya problemas (con otros usuarios), y cuando te vas, en la mañana, te los devuelven. Está espectacular.