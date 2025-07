"Me toca venir al más grande": Faustino Barone fue picante cuando le hablaron de su padre Deivis Barone, ex Nacional, al llegar a Paraguay

Faustino Barone de Uruguay, convierte el segundo, de penal, ante Ecuador en el Sudamericano sub 17 @Uruguay

20250223 Faustino Barone River Plate Peñarol Torneo Apertura 2025. Foto Inés Guimaraens Faustino Barone Foto: Inés Guimaraens

Nacido en Paraguay, hijo del ex Nacional Deivis Barone, el delantero tiene doble nacionalidad y se formó en las filas de River Plate, donde fue parte de las selecciones celestes juveniles sub 17 y sub 20.