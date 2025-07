Uruguay y EFTA: siete años consecutivos de balanza comercial negativa

Cancillería anunció este miércoles la concreción de un TLC con el bloque europeo conformado por Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein que creará un área de libre comercio de aproximadamente 300 millones de personas y u n Producto Interno Bruto (PIB) combinado de US$ 4,3 trillones .

Según un informe de la Unión de Exportadores (UEU), las ventas externas de Uruguay a los países del EFTA fueron por US$ 34,8 millones en 2024, con un descenso mínimo interanual de 0,8%. El monto exportado al bloque europeo mantuvo estabilidad en los últimos años, luego de un descenso que se observó en un período previo a 2019.

Carne de exportación

La UEU expresó que el punto máximo se produjo en 2007, cuando las colocaciones alcanzaron el 2,4% del monto total. Posteriormente, Uruguay alcanzó ventas por US$ 163 millones en 2012, con el 1,9%.

Las exportaciones principales fueron de carne vacuna con el 83,2% del total, seguido de pescados y productos del mar y margarina y aceites. Además hubo ventas de arroz, carne ovina, frutas, vino, lana, madera y miel.

El destino principal fue Suiza con US$ 25,1 millones con aumento de 5,9%. Con Suiza, Uruguay es beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), mientras que para la carne vacuna tiene acceso a través de una cuota establecida por la Organización Internacional de Comercio (OMC).

En segundo lugar se ubicó Noruega con US$ 9,6 millones, con descenso interanual de 15,6%. Hacia ese destino, las exportaciones más relevantes fueron de carne vacuna, calamares, naranjas, lana, vino y madera.

En el caso Islandia, las ventas fueron apenas por US$ 200.000 y hacia Liechtenstein no se envió mercadería uruguaya durante el año pasado.

En sentido opuesto, las importaciones llegadas desde los países del bloque EFTA fueron por US$ 54,6 millones. Por tanto, el déficit comercial fue de US$ 19,8 millones en el año. La UEU explicó que el resultado respondió fundamentalmente a la balanza negativa con Suiza y Liechtenstein. En el primer caso las compras externas fueron por US$ 51,1 millones.

El informe señaló que con el dato de 2024 se completaron siete años consecutivos de balanza comercial negativa para Uruguay.

TLC entre Mercosur y EFTA

El documento indicó que con el acuerdo, el Mercosur y EFTA se otorgarían concesiones en materia de acceso de bienes para aproximadamente el 97% del comercio entre los bloques. Explicó que si bien los países de EFTA negocian conjuntamente, sus ofertas de bienes, servicios y compras gubernamentales son individuales. Además, la estructura arancelaria de los países muestra una elevada protección del sector agrícola y agroindustrial.

Desde la visión de la gremial exportadora uno de los resultados más significativos de la negociación fue la importante reducción y eliminación de aranceles para esos bienes. A su vez, agregó que por primera vez en el marco de una negociación comercial, los países de EFTA otorgarán cuotas exclusivas de acceso a mercados para el Mercosur. Complementariamente, el bloque europeo concede al Mercosur la eliminación o reducción del arancel intracuota para los volúmenes consolidados en la OMC, en cuotas para productos de gran relevancia exportadora.

En América, el grupo de países que componen EFTA tiene acuerdos comerciales vigentes con Canadá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.