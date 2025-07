Expresidente de Colonización volvió a defender compra de estancia María Dolores y apuntó contra Da Silva: "Él sabe que no es caro"

El expresidente del Instituto Nacional de Colonización (INC) Eduardo Viera volvió a defender la compra de la estancia María Dolores por 32 millones de dólares , luego de que el Directorio postergara su adquisición días atrás , y apuntó contra el senador blanco Sebastián da Silva , quien según él "sabe" que el campo "no es caro".

En una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), Viera aseguró que renunció a su cargo un mes atrás no porque estuviese "definido" que era inconstitucional que ocupara ese rol al ser colono, debido a que eso "hasta el día de hoy está en duda" , sino porque "era un manoseo muy grande hacia el propio instituto , todos los días se está hablando y mal".

Sin embargo, lamentó que "se sigue hablando" sobre el ente estatal y "no se puede avanzar" en la compra de María Dolores, lo que lleva a pensar a Viera que "hay algo más detrás de todo esto".

Recordó que en los gobiernos anteriores del Frente Amplio "se compraban 10.000 hectáreas al año" , y destacó que la adquisición de la estancia en discusión representa una compra en un "lugar estratégico". "No existe un campo con las mismas condiciones", agregó.

Viera explicó que "el campo está quedando cada vez más despoblado" y el valor de la tierra es cada vez más alto, algo que representa una de las principales preocupaciones para los jóvenes. Con este campo, marcó el expresidente, no solo se instalarán 16 colonos y sus trabajadores, sino que también "se va a producir pasto comida para un entorno de casi 100 productores chicos en esa cuenca", lo que "movilizaría la economía de la zona".

El exjerarca cree que María Dolores será "un polo de desarrollo para la zona", cercano a plantas industriales, y que generará materia prima que le falta a la industria láctea.

Consultado sobre las observaciones del Tribunal de Cuentas contra la compra del campo, Viera dijo que son todas "levantables". En específico, criticó que el organismo afirme que la adquisición fue por "compra directa" y a través de la votación del Directorio de Colonización, cuando en realidad el ente "hizo uso de preferencia del artículo 35" de su normativa, que indica que "cuando hay una venta ya acordada entre privados y el área es mayor a 500 hectáreas, debe pasar por Colonización".

"Casualidad que los que no entienden eso son de la oposición", ironizó. Sobre la observación al presupuesto del INC, el expresidente indicó que el organismo "tiene disponibilidad financiera", con "fondos que están" y que fueron reconocidos por Presidencia en febrero, pero que todavía "no fueron trasladados".

Un nuevo capítulo de Viera contra Da Silva

Antes de la entrevista de Viera, Desayunos Informales también entrevistó a Sebastián da Silva, quien volvió a criticar la compra de María Dolores como "un disparate" y "una barbaridad".

"Con 32 millones de dólares podés comprar más campo, mejor, para beneficiar a más productores. Es un 40% más caro que cualquier campo del corazón del área lechera", criticó el legislador, quien cree que Colonización adquirió la estancia porque "(el expresidente José) Mujica se encaprichó".

"No saben qué van a hacer, van a gastar 10 millones de dólares más. A mi dame los 32 millones de dólares, yo beneficio a más colonos, a más familias tamberas, produzco más forraje y no compro ese capricho, porque lo sé hacer", continuó.

El legislador dijo que se verá obligado a "pasar una vez por mes" por María Dolores, y comparó la situación con la compra de Envidrio. Incluso, sospechó que Viera fue "apretado" para comprar la estancia para que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, comunicara la compra del campo en la despedida de Mujica.

Consultado sobre las declaraciones de Da Silva, que escuchó en el mismo estudio de Canal 12, Viera dijo que el senador blanco tiene "su estilo", pero no le genera "respeto para nada". "Es dueño de decir lo que piensa, tiene un estilo muy particular de hacer política, obviamente que yo estoy de la otra punta", agregó.

Para el expresidente del INC el estilo de Da Silva "hace mucho mal" y "lleva a los jóvenes a quedar descreídos del sistema". "Hacer política yendo a hablar de las personas, agredir a las personas, tratar de ridiculizar, eso en Uruguay no existía", añadió.

Además, afirmó que Da Silva "sabe perfectamente que no es caro" pagar 32 millones de dólares por María Dolores, cuando "cualquier campo pelado vale 8.000, 10.000 dólares la hectárea".

Incluso, recordó que el senado blanco "le vende campo a los gringos y después se los arrienda" y "tiene campos en 12 departamentos", por lo que reiteró que conoce el valor de los campos.