Presentan proyecto de ley para que policías deban usar "armamento no letal" en centros de salud y ante crisis de salud mental

El diputado colorado Sebastián Sanguinetti presentó un proyecto de ley que obligue a los policías a utilizar "armamento no letal" en centros de salud y ante cualquier "crisis" de salud mental.

La propuesta busca incorporar un artículo a la ley de procedimiento policial (Ley N° 18.315), que instaure el "porte de armamento no letal" y la "formación obligatoria para intervenciones por crisis de salud mental o en centros de salud" , según se lee en el proyecto, al que accedió El Observador.

De aprobarse este nuevo inciso, los policías que trabajen en cualquier establecimiento de salud deberán llevar "de forma obligatoria" un arma no letal.

POLICÍA Un policía mató a un paciente de un balazo dentro de la emergencia del Hospital de Clínicas

DURAZNO "Nunca imaginé que me iban a matar al gurí": familia denunció accionar policial en intervención de joven con trastornos mentales

En tanto, en el caso de los llamados a la Policía por "personas en situación de crisis de salud mental", deberán concurrir oficiales capacitados para abordar estas situaciones, también con armas no letales.

Los motivos del proyecto y el recuerdo de dos homicidios

En su proyecto, Sanguinetti explicó que en la actualidad "no existe un protocolo específico y obligatorio que regule la actuación policial ante situaciones de crisis psíquicas o conductas alteradas por padecimientos mentales", problemática que deja "muchos vacíos".

"No hay formación especializada y muchas veces el personal policial responde con lo único que se tiene a mano, incluso si no es lo más adecuado", lo que lleva a que "en algunas ocasiones la respuesta recae en el uso de medios desproporcionados o inadecuados frente a personas que no representan una amenaza delictiva, sino que requieren asistencia médica urgente y contención profesional".

El diputado colorado recordó que a principios de junio un policía mató a un paciente psiquiátrico del Hospital de Clínicas que atravesaba una descompensación.

También hizo alusión al asesinato del joven Lucas Pedrozo, un joven de 24 años con trastornos mentales que fue asesinado por efectivos policiales en su casa de Durazno, luego de que su madre pidiera ayuda para contenerlo.

"Si bien las investigaciones judiciales no han culminado, los episodios pusieron en evidencia la ausencia de protocolos de actuación específicos, de medios intermedios de intervención -como armas no letales- y de formación específica por parte del personal que actuó. La consecuencia fue la pérdida de vidas que pudieron haberse evitado", indica el documento.

Además, el legislador remarcó que "Uruguay atraviesa una de las crisis de salud mental más complejas de las últimas décadas", con un promedio de "dos suicidios por día y 16 intentos".

"Esto implica que unas 5.800 personas al año concurren a centros de salud tras un intento de autoeliminación", continuó, cifra a la que se suman muchas otras personas que "llegan a las emergencias en situaciones de crisis sin haber llegado a ese extremo".

Según Sanguinetti, "el personal policial, en muchos casos, es el primero en concurrir a una escena donde una persona se encuentra descompensada", pero "se le exige intervenir con los mismos criterios operativos con los que actuaría ante un delito común o una amenaza armada".

Para el legislador esta "desconexión entre la naturaleza de la emergencia y las herramientas que disponen" es "ineficaz" y "puede generar consecuencias irreversibles".