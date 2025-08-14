Nuevo gol de Darwin Núñez para Al Hilal en la pretemporada en Alemania; mirá el video

El delantero uruguayo Darwin Núñez jugó este jueves su segundo partido de pretemporada con Al Hilal de Arabia Saudita, su nuevo equipo, y volvió a marcar un gol, en su segunda conquista desde su llegada.

Al Hilal jugó ante Waldhof Mannheim, de la Tercera división alemana, y Núñez fue titular en el equipo que dirige el italiano Simone Inzaghi.

Darwin marcó el gol del 3-1 parcial tras una buena jugada colectiva en el área que culminó con un potente remate de zurda.

El uruguayo celebró su gol haciendo la forma de corazón con sus manos.

Segundo gol tras su debut

Darwin Núñez debutó con el Al Hilal saudí el pasado 10 de agosto, tras ser traspasado por el Liverpool inglés, con el tanto que cerró la goleada sobre el Aarau suizo (6-0) en partido amistoso disputado en el estadio Stadion Brügglifeld de esta localidad helvética.

Ese día el atacante, que se incorporó al conjunto que dirige el italiano Simone Inzaghi rodado tras hacer la pretemporada con los reds, saltó al campo tras el descanso, cuando el marcador reflejaba ya un 3-0.

Darwin Núñez estrenó su capítulo anotador con el Al Hilal a falta de tres minutos para el final con un duro remate tras recibir dentro del área de Mohamed Kanno, que había logrado un doblete en el segundo periodo.

La nueva etapa de Darwin Núñez

Altibajos, títulos y sensaciones encontradas. El atacante uruguayo Darwin Núñez deja Liverpool rumbo al campeonato saudita, luego de tres temporadas en Inglaterra en las que alternó momentos de brillantez con períodos de dudas.

Los clubes inglés y saudí anunciaron este sábado casi simultáneamente el acuerdo, que según la prensa británica se habría cerrado por cerca de 61 millones de dólares.

Núñez, de 26 años, aterrizó en Anfield en el verano boreal de 2022, después de haber brillado con el Benfica portugués, especialmente en un duelo de cuartos de final de Liga de Campeones de Europa contra los Reds.

Aquel doble enfrentamiento convenció al entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, para apostar por el uruguayo como remplazo en el ataque del senegalés Sadio Mané, que acababa de fichar por el Bayern de Múnich.

La larga sombra de Mané y los 85 millones de euros (99 millones de dólares) pagados por el atacante de la Celeste fueron dos losas que pesaron sobre la espalda del de Artigas.

Su debut como Red llegó en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) contra el Manchester City (victoria 3-1).

Tras entrar desde el banquillo, Núñez anotó el tercer gol de los suyos, un inicio prometedor que se torció en la segunda fecha de la Premier League, cuando vio una tarjeta roja por un cabezazo a un defensa rival.

Goles para el recuerdo

La sanción acarreó tres fechas de suspensión que cortaron en seco su adaptación a Inglaterra, en una primera temporada en la que anotó 15 goles en 42 partidos.

Su mejor curso fue el 2023-2024, con 18 tantos anotados en 54 participaciones, contribuyendo al triunfo en la Copa de la Liga, con una anotación y tres asistencias en cinco encuentros en esa competición.

Ya bajo la batuta del neerlandés Arne Slot su tiempo de juego disminuyó y cerró su última campaña como jugador del Liverpool con siete dianas en 47 cotejos.

Pese a unas cifras por debajo de lo esperado, tras haber brillado en el campeonato portugués con el Benfica, Núñez protagonizó grandes momentos como jugador del Red, con varios goles en el tiempo añadido.

Este año, en el camino hacia el título de Premier League, el charrúa rescató dos victorias vitales para los suyos pasado el minuto 90: con un cabezazo en el 90+9 contra el Nottingham Forest y un doblete exprés ante el Brentford (90+1, 90+3).

El uruguayo deja actuaciones memorables... y otras para el olvido, como su fallo en la tanda de penales de octavos de final de la pasada Champions contra el Paris Saint-Germain en la que el Liverpool cayó eliminado.

"Eres gran parte del éxito"

"Nadie olvidará lo importante que fuiste en la Premier League que ganamos", escribió en Instagram el defensa Ibrahima Konaté.

"Buena suerte, hermano. Eres una gran parte del éxito que hemos logrado como equipo", publicó en la misma red social el centrocampista inglés Curtis Jones, mientras que Harvey Elliott lo definió como "absoluta leyenda".

Tras proclamarse campeón de Inglaterra, su futuro quedó en el aire, pero los movimientos del Liverpool en el mercado de fichajes, con la llegada de los atacantes Florian Wirtz y Hugo Ekitike y el fuerte interés por el sueco Alexander Isak, parecían empujar a Núñez hacia una salida.

El destino finalmente lo llevará a Arabia Saudita.

Allí le espera el técnico italiano Simone Inzaghi, exentrenador del Inter de Milán, subcampeón de la Liga de Campeones.

Jugará junto a los internacionales portugueses Rúben Neves y João Cancelo, el portero marroquí Yassine Bounou, el capitán senegalés, Kalidou Koulibaly, y el serbio Aleksandar Mitrovic.

Su salida permitirá al Liverpool recaudar parte de los 360 millones de dólares que ha gastado en esta ventana del "mercato", tras haber ingresado ya 81 millones por el traspaso del atacante colombiano Luis Díaz al Bayern Múnich.

Con base en AFP y EFE