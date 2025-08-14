"Siempre fue un sueño jugar en el Real Madrid": Franco Mastantuono tuvo su presentación oficial

El argentino Franco Mastantuono aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid , tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30, que se va "a dejar la vida" por la camiseta blanca y ser "un hincha dentro de la cancha" , tras cumplir el "sueño" de su carrera con 18 años.

"Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo ", inició su discurso Mastantuono, sin leer ningún escrito e improvisando tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez.

"Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí, sin ellos no habría sido posible. Y a mi familia, abuelos y tíos, que han viajado para estar en este momento tan feliz", prosiguió con los agradecimientos.

Mastantuono resaltó los "valores" que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. "Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo", dijo.

Y cerró su intervención agradeciendo la confianza de la directiva madridista, del cuerpo técnico y de los trabajadores del Real Madrid, por el caluroso recibimiento, y dejando una declaración de intenciones al madridismo.

"Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad", aseguró.

"Agradezco al presidente, a la directiva, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí y a toda la gente del club que me ha hecho sentir muy cómodo. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!", sentenció.

Florentino Pérez recordó a Di Stefano en la presentación de Mastantuono

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hizo referencia la figura de la leyenda Alfredo di Stéfano en la presentación Mastantuono, admitiendo que "estaría orgulloso de este momento", en una operación que vuelve a unir los caminos con un club querido en el madridismo como River Plate.

"Mención especial para River Plate, un club legendario que tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por muchos jugadores que hemos compartido. Todos sentimos admiración por el club en el que se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro querido Di Stéfano que nos marcó el camino para ser el mejor club del mundo. Hoy estaría orgulloso de este momento que une al Real Madrid con River, su pasión y tan querido en Argentina", aseguró Florentino Pérez en su discurso.

El máximo mandatario del club blanco resaltó la "ilusión" que tiene el madridismo con una plantilla reforzada para "afrontar grandes retos" y luchar por títulos que extiendan "una de las etapas más exitosas" de la historia del Real Madrid.

"Comienza una etapa nueva con un entrenador como Xabi Alonso, convertido en uno de los mejores del mundo, que es de la casa y conoce bien al Real Madrid. Con una plantilla que reúne jugadores que lo han ganado todo, otros que han crecido en nuestra cantera y fichajes que ilusionan al madridismo y nos ayudarán a luchar por todos los objetivos", dijo.

Tras dirigirse con cariño a la familia de Mastantuono, presente en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid donde se realizó su presentación, a sus padres Sofía y Cristian, hermanos Lucila y Valentín, Florentino Pérez se dirigió al joven jugador argentino que cumple 18 años.

"Hoy es otro día de gran emoción porque llega uno de los grandes talentos que han emergido en el mundo del fútbol. Hemos tenido que esperar al día en el que cumple 18 años para presentar a un jugador que ha soñado con este momento. Bienvenido al Real Madrid Franco Mastantuono, el día de tu cumpleaños haces realidad tu gran sueño, vestir la camiseta del club más querido, admirado y laureado del mundo", afirmó.

"Es uno de los días más importantes de tu vida, también para tus padres y tus hermanos, que saben bien lo que has tenido que luchar para llegar hasta aquí. Estamos orgullosos de verte feliz y dispuesto a afrontar el gran reto de tu vida", añadió.

Florentino Pérez recordó el sello de jugadores argentinos que han acompañado a numerosos éxitos en la historia del Real Madrid y ensalzó los logros que ya ha protagonizado Mastantuono antes de cumplir 18 años.

"Estamos convencidos de que ayudarás a aumentar el palmarés del mejor club del mundo. Querías continuar tu historia en el Real Madrid pese a que muchos clubes querían contar contigo, pero tenías claro que querías cumplir tu sueño y te lo agradeceremos siempre", señaló.

"Te espera un Bernabéu para dártelo todo y apoyarte hasta el final. Compartirás vestuario con jugadores que lo han ganado todo y que, sobre todo, son madridistas. El trabajo, sacrifico, respeto y solidaridad ha marcado todo lo conseguido desde hoy que te pones la camiseta del equipo de las quince Copas de Europa", sentenció

FUENTE: EFE