Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
llovizna
Jueves:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ARTES VISUALES

Murió el artista visual uruguayo Ernesto Vila a los 89 años

Fue alumno de José Gurvich en el Taller Torres García, ganó la beca Guggenheim y el Premio Figari, y curador en varias instituciones

20 de agosto 2025 - 15:34hs
Ernesto Vila

El artista uruguayo Ernesto Vila, ganador de la Beca Guggenheim en 1997 y el premio Figari en 2009, entre otras distinciones, murió a los 89 años de edad. La noticia fue confirmada en redes sociales por Enrique Aguerre, exdirector del Museo Nacional de Artes Visuales.

"Descansa en paz, querido amigo", lo despidió Aguerre en la publicación de X, donde también compartió una foto de Vila en su taller.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguerreEnrique/status/1958227136432525719&partner=&hide_thread=false

El artista comenzó su carrera como alumno de José Gurvich y Guillermo Fernández en el Taller Torres García, y a partir del vínculo que formó allí con otros artistas como Clara Scremini y Héctor Vilche formó más tarde el Taller Montevideo. El grupo realizó varias instalaciones de grandes dimensiones en diferentes países de Europa, y participaron en conjunto de la Bienal de París en 1969.

Más noticias
Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Natalia Oreiro
REDES

Natalia Oreiro sorprendió con nuevas imágenes de su infancia en Uruguay y una emotiva publicación

A su vuelta de esa gira, Vila fue detenido por el gobierno cívico-militar y estuvo preso entre 1972 y 1978. Al ser liberado se radicó en París, donde se mantuvo hasta volver al Uruguay con la restauración de la democracia.

Fue curador del Museo Torres García, del Centro Cultural de Maldonado y del Museo Sívori en Buenos Aires. Además, representó varias veces a Uruguay en distintas bienales artísticas, la última de ellas en Venecia en 2007.

Su obra se caracterizó, entre otras cosas, por evidenciar los trazos autobiográficos de su experiencia en la cárcel y en París, así como también por incorporar materiales que apelan a la espacialidad y materialidad en sus creaciones.

Temas:

Artes visuales Guggenheim

Seguí leyendo

Las más leídas

Franco Pardo
COPA LIBERTADORES

Racing 3-1 Peñarol por Copa Libertadores: insólita eliminación del aurinegro que en la hora tomó dos goles por sus horrores defensivos

Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo, dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta
PARLAMENTO

"Hay que salir del Maipo y entrar al Palacio Legislativo", dijo Da Silva luego de que el FA solicitara sancionarlo por desorden de conducta

Fundadores de República Ganadera
JUSTICIA

Pasivo mayor a US$ 95 millones, más de 1.400 damnificados y una oficina en Carrasco: síndico presentó informe sobre República Ganadera

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano
MALDONADO

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos