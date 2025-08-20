Murió el artista visual uruguayo Ernesto Vila a los 89 años

El artista uruguayo Ernesto Vila , ganador de la Beca Guggenheim en 1997 y el premio Figari en 2009, entre otras distinciones, murió a los 89 años de edad. La noticia fue confirmada en redes sociales por Enrique Aguerre, exdirector del Museo Nacional de Artes Visuales.

"Descansa en paz, querido amigo", lo despidió Aguerre en la publicación de X, donde también compartió una foto de Vila en su taller.

El artista comenzó su carrera como alumno de José Gurvich y Guillermo Fernández en el Taller Torres García , y a partir del vínculo que formó allí con otros artistas como Clara Scremini y Héctor Vilche formó más tarde el Taller Montevideo . El grupo realizó varias instalaciones de grandes dimensiones en diferentes países de Europa, y participaron en conjunto de la Bienal de París en 1969.

REDES Natalia Oreiro sorprendió con nuevas imágenes de su infancia en Uruguay y una emotiva publicación

A su vuelta de esa gira, Vila fue detenido por el gobierno cívico-militar y estuvo preso entre 1972 y 1978. Al ser liberado se radicó en París, donde se mantuvo hasta volver al Uruguay con la restauración de la democracia.

Fue curador del Museo Torres García, del Centro Cultural de Maldonado y del Museo Sívori en Buenos Aires. Además, representó varias veces a Uruguay en distintas bienales artísticas, la última de ellas en Venecia en 2007.

Su obra se caracterizó, entre otras cosas, por evidenciar los trazos autobiográficos de su experiencia en la cárcel y en París, así como también por incorporar materiales que apelan a la espacialidad y materialidad en sus creaciones.