Natalia Oreiro sorprendió con nuevas imágenes de su infancia en Uruguay y una emotiva publicación

Natalia Oreiro está en un momento alto y agitado de su carrera artística. A sus 48 años, la actriz, cantante y conductora uruguaya no para de estrenar películas y recibir premios internacionales.

Este miércoles Oreiro publicó una tierna galería de imágenes en su cuenta de Instagram en la que compartió una serie de fotos de su infancia en Uruguay.

"A pesar del pronóstico de olvido…estás", escribió como epígrafe de las fotografías que muestran a una pequeña Natalia Oreiro posando frente a una cámara de fotos mucho antes de su papel protagónico en la telenovela Muñeca Brava , que la terminó de catapultar a la fama.

Natalia Oreiro comenzó a trabajar como modelo publicitaria a los 12 años y participó en decenas de cortes publicitarios en los que dio sus primeros pasos en la actuación delante de cámaras.

Tiempo después, a sus 16 años, fue seleccionada para formar parte de El Show de Xuxa. En mayo de 1993 participó de un concurso para jóvenes en el que terminó siendo elegida como “Súper Paquita” en el éxito de la conductora brasileña.

En aquel momento, Xuxa le preguntó a la uruguaya por qué quería ser elegida como la ganadora. Natalia entonces respondió: “Tendría más confianza en mí. En mi liceo hay gente que no me conoce bien, piensa que soy diferente, porque yo hago muchos comerciales en mi país. Pero no es así. Yo soy Natalia, la de siempre, y seguiré siéndolo”.

Con la perspectiva del tiempo, aquel certamen fue un episodio transformador para la joven artista que con el premio que recibió en el programa logró viajar a Buenos Aires y asentarse un tiempo del otro lado del río de la Plata para apostar a su carrera. Al año siguiente ya había sido contratada para sus primeros roles secundarios en telenovelas como Alta comedia o Aprender a volar.

A partir de ese momento la carrera de la uruguaya no paró de crecer, hasta convertirse en una artista con una legión de seguidores tanto en el Río de la Plata como del otro lado del Atlántico, con una comunidad de fanáticos rusos que siguen con atención su carrera.

En este contexto, después de La noche sin mí y antes del estreno en setiembre de La mujer de la fila, Oreiro decidió recordar su pasado infantil.