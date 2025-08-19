Yesty Prieto sufrió un preinfarto, tuvo que ser intervenido y contó los detalles desde el hospital

El cantante y fundador de Karibe con K Yesty Prieto anunció este martes que sufrió un preinfarto y debió ser hospitalizado . El músico de 62 años escribió un mensaje en una historia de Instagram donde especificó que se encuentra estable y que fue atendido a tiempo.

"Hola, ¿cómo están? Yo por suerte bien. Gracias a todos los que se preocuparon por mi salud. Tuve un preinfarto y por tal motivo me colocaron un stent ", escribió Yesty, y pasó a agradecerle a los médicos del Círculo Católico, la mutualista en la que fue atendido y donde se encuentra internado.

Esta no es la primera dificultad de salud que vive el cantante en los últimos tiempos , ya que según contó en algunas ocasiones, el desgaste que sufrió en las cuerdas vocales debido al alcohol y al humo de tabaco le impidió cantar hablar y cantar con normalidad durante un tiempo.

De hecho, Prieto llegó a perder la voz a finales de 2023 , y en la presentación de Karibe en las celebraciones por los 300 años de Montevideo el año pasado pidió disculpas por su tono bajo.

Durante el show, que tuvo lugar en enero, Prieto le explicó al público que estaba "como Cacho Castaña, 'garganta con arena'", y aseguró que asistió al evento "por respeto al público", a la organización y a sus compañeros, pero que incluso no asistió a los ensayos por su condición actual.

"El diagnóstico fue desgaste de las cuerdas vocales, debido a que supuestamente en algún momento tomé alcohol y fumé. Le dije al médico, 'usted está errado, abrimos esta petaca y vemos'", había dicho el cantante en entrevista con el programa Vamo Arriba de Canal 4 en aquel momento.

El vocalista de Karibe contó que cantar "desde 1986, sin estudiar canto y sin técnica, todo a pulmón" pudo haber sido una de las posibles razones del desgaste. "A fines de octubre ya sentí que la garganta era como una vela que se iba apagando. Y en noviembre la vela ya estaba...acá estamos, esperando".

Además de la actualización de su estado de salud, Prieto reveló que luego de que su garganta se desgastara, sufrió una depresión que lo tuvo una semana en cama. "No me quería levantar", confesó.