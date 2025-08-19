Dólar
ARGENTINA

El particular y desmenuzado comentario que hizo Diego Latorre sobre el mal presente de Edinson Cavani en Boca Juniors

19 de agosto 2025 - 14:19hs
Edinson Cavani atraviesa un muy mal momento en Boca Juniors, en el que no solo no le sale nada con la pelota, sino que tampoco logra convertir goles. Más allá de ello, el equipo xeneize ganó 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza el domingo, y volvió al triunfo luego de 12 partidos. Por su parte, el comentarista y exjugador boquense, Diego Latorre, desmenuzó el presente del uruguayo.

Lo que dijo Latorre

El comentarista de la cadena ESPN, Diego Latorre, exdelantero de Boca Juniors, habló sobre el presente de Edinson Cavani.

Allí desmenuzó lo que él piensa que le sucede en la cancha.

"Estaba pensando en lo que le sucede a Cavani, que erra tantos goles. El asunto, creo yo si estar en la piel de él, tiene que ver con la confianza. Es algo natural", comenzó diciendo.

Y agregó: "Para un jugador como él, que hizo goles en todo el mundo, uno cree que no le debería suceder. Se supone que debe tener recursos futbolísticos y emocionales para salir de la crisis".

Según Latorre, "la pérdida de la confianza se traduce en no pegarle a la pelota con seguridad, sin convicción. El temor de enfrentar el riesgo de equivocarse. Ese riesgo está, pero el jugador no lo procesa, no lo piensa en el partido. Si vos vas a ejecutar pensando en el error, lo más probable es que te equivoques. Yo creo que eso es lo que le sucede a Cavani. Evita enfrentar con el riesgo de equivocarse".

