El particular y desmenuzado comentario que hizo Diego Latorre sobre el mal presente de Edinson Cavani en Boca Juniors

Edinson Cavani atraviesa un muy mal momento en Boca Juniors, en el que no solo no le sale nada con la pelota, sino que tampoco logra convertir goles. Más allá de ello, el equipo xeneize ganó 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza el domingo, y volvió al triunfo luego de 12 partidos. Por su parte, el comentarista y exjugador boquense, Diego Latorre, desmenuzó el presente del uruguayo.

COPA LIBERTADORES La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

COPA LIBERTADORES Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Copa Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos por los disturbios de octubre

"Estaba pensando en lo que le sucede a Cavani, que erra tantos goles. El asunto, creo yo si estar en la piel de él, tiene que ver con la confianza. Es algo natural", comenzó diciendo.

Y agregó: "Para un jugador como él, que hizo goles en todo el mundo, uno cree que no le debería suceder. Se supone que debe tener recursos futbolísticos y emocionales para salir de la crisis".

Según Latorre, "la pérdida de la confianza se traduce en no pegarle a la pelota con seguridad, sin convicción. El temor de enfrentar el riesgo de equivocarse. Ese riesgo está, pero el jugador no lo procesa, no lo piensa en el partido. Si vos vas a ejecutar pensando en el error, lo más probable es que te equivoques. Yo creo que eso es lo que le sucede a Cavani. Evita enfrentar con el riesgo de equivocarse".