Yesty Prieto habló del escándalo generado por revelar que su primera experiencia sexual fue con un hombre: "Déjense de moralismo"

Embed - Yesty Prieto habló luego del escándalo por su debut sexual con un hombre: "somos hipócritas"

Yesty Prieto y la explicación de su relato

El integrante de Karibe con K aclaró que el episodio fue real, pero que exageró la historia. "Conté algo que me sucedió, en joda. Yo dibujo las cosas. Yo hago cuentos y los dibujo. Lo que sí es que tuve unos días, tal vez un mes, que escuchaba y veía comentarios, 'fue abusado', y yo que sé".

"Le di color. Van a pensar que mis tíos (que eran dueños del vivero donde trabajaba cuando sucedió el hecho) hacían cualquier cosa. Yo la dibujé, amigo, mis tíos nada", agregó Prieto.

El cantante afirmó que "fue un problema porque fue con un hombre, si era una mujer seguro no pasaba nada. Debuté con un hombre y ta, después encajé dibujitos. Déjense de moralismo. Somos hipócritas".

El intérprete contó que habló sobre la situación con su esposa e hija. "En familia no pasó nada grave, si tuvimos una charla, porque también vieron los comentarios, las cosas circulan, salieron notas. Reconocí que agarré para la joda algo que fue verdad, pero me equivoqué en como lo conté", explicó.

"Me di cuenta que me había ido al carajo. Pero en casa no me cuestionaron. Entendieron. Lo que si me dijo mi mujer fue 'sos un pelotudo', y tiene razón", concluyó.