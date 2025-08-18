Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Martes:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / POR APOYO A PALESTINA

¿Sally Rooney acusada de terrorismo? El gobierno británico advirtió a la escritora que puede afrontar cargos por su apoyo a una organización palestina

La escritora irlandesa de 34 años, una de las más exitosas de la literatura mundial contemporánea por títulos como Gente Normal, anunció que destinará parte de sus ganancias a Palestine Action, una organización prohibida en Reino Unido

18 de agosto 2025 - 19:20hs
La escritora irlandesa Sally Rooney

La escritora irlandesa Sally Rooney

AFP

El gobierno británico advirtió este lunes de que la escritora irlandesa Sally Rooney podría afrontar cargos relacionados con terrorismo si dona dinero a Palestine Action, una organización propalestina recientemente ilegalizada en el Reino Unido.

A este respecto, Downing Street recordó hoy que "apoyar a una organización prohibida es un delito según la Ley de Terrorismo” y añadió que "nadie debería respaldar" a ese grupo.

Más noticias
Alberto Kesman
RADIO

"Son una manga de chanchos": el insólito momento que se vivió en la cabina de Radio Universal durante la transmisión del fútbol y la reacción de Alberto Kesman

Jorge Barrera y Sofía Romano en Punto Penal
TELEVISIÓN

"Frente a determinadas ordinarieces está bueno pedir disculpas": el cruce entre Sofía Romano y Jorge Barrera en Punto Penal

Rooney, de 34 años, avanzó en un artículo escrito en The Irish Times que donará ganancias procedentes de su trabajo y su perfil público para seguir apoyando a Palestine Action y la "acción directa contra el genocidio de cualquier manera que pueda”.

La escritora, que reside en Irlanda, donde Palestine Action no está proscrita y su Gobierno reconoce a Palestina como Estado, sostiene que si este proceder le convierte en "una 'partidaria del terrorismo', que así sea".

La embajadora de Palestina en Dublín, Jilan Wahba Abdalmajid, destacó este lunes que Rooney está usando su voz para denunciar las violaciones del derecho internacional y los derechos humanos en su país.

1656696359142.webp
Un escena de Normal people, la adaptación de la novela homónima de Sally Rooney
Un escena de Normal people, la adaptación de la novela homónima de Sally Rooney

"Espero que estos llamamientos se traduzcan en acciones prácticas que detengan los horrores que estamos presenciando perpetrados por Israel en Palestina; que detengan el genocidio y el desplazamiento forzado, y que pongan fin a la ocupación israelí", subrayó la diplomática.

Por su parte, la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, insistió hoy en que hay diferencias "entre mostrar apoyo a una organización prohibida" y "protestar legítimamente en apoyo de una causa".

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como "organización terrorista" en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

En virtud de esta ley, La Policía Metropolitana de Londres (Met Police, en inglés) efectuó el pasado 9 de agosto más de 500 arrestos en una manifestación convocada en la plaza del Parlamento británico a favor de Palestine Action.

EFE

Temas:

Sally Rooney Terrorismo Palestina Reino Unido Irlanda

Seguí leyendo

Las más leídas

Tormenta en Montevideo. (Archivo)
CLIMA

Inumet advierte sobre la llegada de ciclón extratropical y lluvias "abundantes" desde el martes: ¿a qué departamentos afectará?

Mercedes Nieto y Mario Cabrera, los abogados que fueron encontrados muertos en su casa de descanso de Garzón
INVESTIGACIÓN

Pericia privada detalla "la saña" con la que murieron los abogados en Garzón, pero para Fiscalía no está claro que se trate de un homicidio

Inumet por ciclón extratropical
PRONÓSTICO

Directora de Inumet advierte que ciclón extratropical provocará vientos de hasta 80 km/h y detalló qué día se espera la peor parte para Uruguay

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry
POLÉMICA

Intendente de Canelones se reúne con científicos que se oponen a una rambla que vaya de Ciudad de la Costa a Jaureguiberry

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos