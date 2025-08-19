Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
lluvia moderada
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CHAYANNE

Chayanne en Uruguay: cómo y cuándo comprar las entradas para su show en el Centenario

El cantante puertorriqueño se presentará el 19 de febrero de 2026 en el Estadio Centenario

19 de agosto 2025 - 12:59hs
Chayanne se encuentra de gira con su último disco: Bailemos otra vez

Chayanne se encuentra de gira con su último disco: Bailemos otra vez

Instagram / @chayanne

Chayanne anunció la semana pasada que, a diez años de su última presentación en Uruguay, volverá en el marco de su gira Bailemos otra vez. El cantante puertorriqueño de 57 se presentará el próximo 19 de febrero, en el Estadio Centenario.

La gira promete un repaso por clásicos como Torero y Dejaría Todo, junto a nuevos éxitos como Bailando Bachata, Como Tú y Yo y Te Amo y Punto.

Más noticias
Chayanne
MÚSICA

Chayanne vuelve a Uruguay después de once años: los detalles del show

Yesty Prieto
INTERNACIÓN

Yesty Prieto sufrió un preinfarto, tuvo que ser intervenido y contó los detalles desde el hospital

Chayanne en Uruguay: cómo y cuando conseguir las entradas

En la mañana de este lunes se habilitó la preventa de las entradas a través de la plataforma Red UTS para tarjetas de crédito del banco Itaú, instancia que se extenderá hasta las 10 de la mañana del miércoles 20 de agosto, momento en el que iniciará la venta general.

Los precios irán desde los $ 2150 en adelante, con montos a los que se suman los costos de servicio de la plataforma.

image
image

Temas:

Chayanne entradas Estadio Centenario Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Inumet por ciclón extratropical
PRONÓSTICO

Directora de Inumet advierte que ciclón extratropical provocará vientos de hasta 80 km/h y detalló qué día se espera la peor parte para Uruguay

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

Ciclón extratropical: adversidades climáticas extremas pueden ser graves en los predios con lanares.
GANADERÍA

A horas de la llegada del ciclón extratropical el SUL recomendó una aplicación a tenedores de ovinos

Alberto Kesman
RADIO

"Son una manga de chanchos": el insólito momento que se vivió en la cabina de Radio Universal durante la transmisión del fútbol y la reacción de Alberto Kesman

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos