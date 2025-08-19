Chayanne en Uruguay: cómo y cuándo comprar las entradas para su show en el Centenario

Chayanne se encuentra de gira con su último disco: Bailemos otra vez Instagram / @chayanne

Chayanne anunció la semana pasada que, a diez años de su última presentación en Uruguay, volverá en el marco de su gira Bailemos otra vez. El cantante puertorriqueño de 57 se presentará el próximo 19 de febrero, en el Estadio Centenario.

La gira promete un repaso por clásicos como Torero y Dejaría Todo, junto a nuevos éxitos como Bailando Bachata, Como Tú y Yo y Te Amo y Punto.

Esta presentación prevista para comienzos del año que viene será la primera de Chayanne en Uruguay en más de una década. Su último espectáculo en Montevideo fue en 2015, y tenía previsto regresar en marzo de 2020, un show en el Antel Arena que fue cancelado por la llegada de la pandemia de covid-19, y que recién hace algunos días tuvo su instancia de devolución de entradas.

Chayanne en Uruguay: cómo y cuando conseguir las entradas En la mañana de este lunes se habilitó la preventa de las entradas a través de la plataforma Red UTS para tarjetas de crédito del banco Itaú, instancia que se extenderá hasta las 10 de la mañana del miércoles 20 de agosto, momento en el que iniciará la venta general.

Los precios irán desde los $ 2150 en adelante, con montos a los que se suman los costos de servicio de la plataforma. image image