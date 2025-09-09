Dólar
/ Nacional / INTENDENCIA

Mario Bergara dijo que "ya se está empezando a percibir" una "clara mejora" en la limpieza de Montevideo

"Algunas cosas la ciudadanía ya las está viendo", afirmó el jefe comunal capitalino

9 de septiembre 2025 - 14:49hs
Aumentaran contenedores de basura

Aumentaran contenedores de basura

Foto: Leonardo Carreño

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó este martes el trabajo del equipo vinculado al desarrollo ambiental, la limpieza y la gestión de residuos en el departamento, que recorre todos los barrios.

"Algunas cosas la ciudadanía ya las está viendo", afirmó en rueda de prensa el jefe comunal, quien agregó que "ya se están empezando a percibir una labor que rápidamente va a ser de clara mejora en materia de la limpieza".

Bergara se refirió a los datos preliminares sobre la cantidad de contenedores levantados en los últimos dos meses, que implica un aumento respecto a los años anteriores. Al 31 de agosto, se levantó un promedio diario de 4.049 contenedores, la mayor cantidad en los últimos doce meses. "Ese es el puntapié inicial", valoró.

El 21 de julio el director de Desarrollo Ambiental de la comuna capitalina, Leonardo Herou, presentó cuatro medidas inmediatas para reestructurar el sistema de limpieza y gestión de residuos en la capital. Entre las acciones anunciadas, se incluyeron la optimización de la limpieza y respuesta rápida en cada barrio, la reestructuración de la recolección de residuos voluminosos y el rediseño de la recolección de material reciclable, especialmente el que se clasifica en los hogares.

Además, Herou destacó el inicio de un programa denominado "Nuestro barrio limpio", que continuará con las acciones previas de la IM enfocadas en los basurales de Montevideo.

