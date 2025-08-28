Fanatismo, freestyle y un DM: la historia de cómo el uruguayo Zeballos terminó en la última canción de Lali y La Joaqui

La Joaqui y Lali lanzaron Para dos, una canción que contpo también con las letras del urugayo Zeballos

Para dos , la última canción de Lali Espósito y La Joaqui , nació de una necesidad de volver al inicio. En una búsqueda de un sonido nuevo, Joaquinha Lerena de la Riva regresó sobre su formación musical y tocó la puerta (o le mando un DM) a uno de los referentes de la escena urbana: Agustín Zeballos .

"Yo era adolescente y me metía en la batalla de rap. Nunca dejé de recurrir a los movimientos que me formaron" , dijo en una entrevista en el programa de streaming Rumis donde explicó que en el transcurso de 15 años desde aquella incursión en el mundo del freestyle creció –"soy una señora de la tercera década", puntualizó– y quería sentirse representada por una propuesta artística diferente.

"Mi parte y el estribillo lo compuse con Zeballos que era mi rapero favorito de la época de mi yo freestyler. Yo quería rapear como Zeballos. Decía qué letras hermosas que tiene este pibe. Lo escuché y todos estos años lo seguí escuchando, y cuando quise hacer algo nuevo pero a la vez sosteniendo una esencia de La Joaqui dije necesito ideas nuevas y de alguien que realmente se haya querido comunicar desde el mismo lugar emocional que yo ".

La cantante y compositora argentina contó que el rapero uruguayo fue el primer artista del que se convirtió en fan y que reconectó con el género después de un período en el que ya "no estaba siendo feliz" y sentía que no la "saciaba lo que hacía". "¿Si vuelvo al primer lugar donde considere que la música me hacia feliz? Empecé a escuchar lo que escuchaba. Me recordé que sigo escuchando y escuchaba a Zeballos. Me encanta y me gustaría tener una canción como Piel por ejemplo", dijo.

Entonces lo buscó en Instagram y le mandó un mensaje privado. "Le dije: yo quiero componer esto que no tiene nada que ver con el rap. ¿Te animás a armar esta canción conmigo? Y la compusimos juntos".

"Yo quería hacer una hermosa canción con esa esencia rapera que no regué. La música es algo se riega todos los días y vas cultivando lo que vas a proponer. Este pibe sigue siendo el mismo rapero que yo escuchaba en las batallas de freestyle, hace canciones hermosas y siento que si llevo esto que está diciendo a otro sector musical podemos armar algo mainstream desde la semilla del underground".

La canción, producida por Nicolás Cotton, aleja a La Joaqui del RKT para caminar sobre en los caminos del pop junto a Lali Espósito, en lo que es la primera colaboración de las dos figuras argentinas.