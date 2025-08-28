¿Te obsesionaste con el fondo del mar por la expedición Uruguay Sub200? Cinco documentales que podrían interesarte

Si la expedición Uruguay Sub200 te tiene pegado al rectángulo de Youtube , y si lo único que podés hacer por estos días es pensar en la infinita cantidad de seres que se esconden debajo de las toneladas de agua que inundan los océanos de este mundo, a continuación te proponemos una selección de producciones que seguro te conquistan.

Hay de todo: desde el último título de uno de los "padres" del documental sobre la naturales, hasta una película que denuncia la pesca ilegal en Uruguay y producciones premiadas hasta con un Oscar.

El casi centenario y célebre naturalista británico David Attenborough sigue con su cruzada incansable por concientizar a la raza humana de los peligros que conlleva vivir una vida a expensas de la depredación de la naturaleza. En este caso, el inglés vuelve a los océanos para mostrar toda su maravillas e impresionantes imágenes a partir de la tecnología más avanzada, pero también para mostrar los estragos que causa la actividad humana en estos ecosistemas. Producido para NatGeo y disponible en la plataforma Disney+, es una cita ineludible en términos de asombro, información y divulgación.

Embed - Ocean with David Attenborough | Official Trailer | National Geographic

Agua invadida

Sobre la actividad humana, específicamente la pesca ilegal, es que la documentalista uruguaya Carolina Sosa estructura su segunda película, Agua invadida, que se encuentra actualmente en cartel en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. La realizadora contó con el apoyo de la National Geographic Foundation —de la que es exploradora— para embarcarse en una denuncia de los estragos que hacen los buques pesqueros extranjeros en aguas uruguayas, y los esfuerzos de un grupo de activistas por lograr que se configure en un delito penado por ley.

Embed - Trailer oficial - Agua invadida

Mi maestro el pulpo

Hace algunos años, una propuesta extraña sacudió los premios Oscar: se trató del documental Mi maestro el pulpo, que tomó por sorpresa a varios y hasta emocionó a unos cuantos espectadores. En esta película, que se puede ver actualmente en Netflix, un cineasta comienza a zambullirse a diario en un bosque de algas marinas frente a la costa de Sudáfrica como terapia para una serie de problemas personales, y resulta que termina hechizado por una hembra de pulpo a la que empieza a ver y a conocer cada vez más, y de la que empieza a aprender más cosas de la vida de lo que podía esperar.

Embed - Mi Maestro el Pulpo - Trailer Subtitulado en Español l Netflix

Nuestros océanos

El título que eligió El País de Madrid para presentar esta serie documental de cinco episodios de Netflix es elocuente: "Mucho más que Obama hablando de peces". Y es que esa fue una de las cartas con las que se vendió antes de su estreno —la narración del expresidente estadounidense Barack Obama—, pero cualquiera que haya echado aunque sea un vistazo a esta impresionante producción de la plataforma de streaming puede comprobar que es, justamente, más que eso. Como el caso del documental de Attemborough, en Nuestros océanos hay cámaras de 4K sumergiéndose a más de 3000 metros en el mar, y capturando algunas imágenes que roban el aliento. De fondo, una idea esperanzadora: todavía no todo está perdido para este ecosistema, aunque lo hayamos llevado a su límite.

Embed - Nuestros océanos | Barack Obama | Tráiler oficial | Netflix

La inspiración más profunda

Hay que estar un poco loco para dedicarse a la apnea o buceo a pulmón, como se lo suele llamar, pero a eso dedican sus horas los protagonistas de esta historia. Por un lado está Alessia Zecchini, una buceadora profesional que busca ser la mejor en esta disciplina, y por el otro Stephen Keenan, un irlandés que, a la búsqueda de un propósito, se cruza con este desafío y con ella. Polémico por su abordaje de la tragedia que asoma en el horizonte, con momentos de alta tensión y una pareja de protagonistas magnéticos, se puede ver en Netflix.