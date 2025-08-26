Reanudan la misión "Uruguay Sub200" tras falla en el Falkor (too): el barco retorna al área de estudio

La expedición " Uruguay Sub200 " comunicó que el buque Falkor (too) está en proceso de regreso al área de estudio , tras haber interrumpido su travesía por un problema técnico.

El buque salió en la madrugada, a las 5:20 AM, desde el Puerto de Montevideo con destino a la denominada "Estación 3". Se prevé que la embarcación arribe a su destino alrededor de la medianoche.

El Schmidt Ocean Institute (SOI) , a cargo de la misión, explicó que el barco sufrió dificultades con su estructura “A-frame” , una parte clave del equipo de maniobra.

El desperfecto ocurrió al intentar colocar el A-frame en posición vertical, momento en el que “dejó de funcionar” , según informó el instituto el domingo en un comunicado oficial.

El contratiempo se produjo mientras navegaban en aguas oceánicas frente a Uruguay, lo que obligó a detener temporalmente las actividades de investigación. Desde el SOI destacaron que “nadie resultó herido” durante el incidente, aunque todavía “se desconoce la causa específica del daño” registrado en la estructura.

Según la institución, aunque las expediciones en alta mar pueden enfrentar imprevistos, “este tipo de incidentes son poco frecuentes”.

En ese sentido, afirmaron que “nunca antes había ocurrido algo así en una expedición del R/V Falkor (too)”, lo que destaca lo inusual del episodio.

El objetivo de la expedición es estudiar zonas poco exploradas del fondo oceánico uruguayo, bajo una alianza entre instituciones nacionales e internacionales.

La organización informó que reportarán en qué momento volverán a realizar la transmisión en vivo.