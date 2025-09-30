Dólar
SALTO

Importante cantidad de camiones genera congestionamiento en puente internacional que conecta con Argentina

Desde las 08:00 personal de Prefectura realiza un corte de tránsito de vehículos pesados que se desplazan hacia la República Argentina

30 de septiembre 2025 - 11:58hs
WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.49.32

Una importante cantidad de camiones estacionados en el ingreso al Puente Internacional de Salto Grande genera congestionamiento en la vía de ingreso hacia Argentina, informó Policía Caminera.

De acuerdo al comunicado oficial, la Avenida Doctor Nery Campos concentra "una importante cantidad de camiones estacionados en banquina del lado Norte".

Esta situación responde a que, desde las 08:00, personal de Prefectura realiza un corte de tránsito de vehículos pesados que se desplazan hacia la República Argentina, a solicitud de la Gendarmería Nacional Argentina.

Las autoridades del país vecino pidieron colaboración debido a que la playa de estacionamiento del lado argentino "se encontraría colmada, teniendo una importante demora para realizar los trámites de ingreso a la República Argentina".

Desde la hora 11:00 se permite el ingreso de cinco camiones cada diez minutos, por lo que la situación tiende a normalizarse.

