Importante cantidad de camiones genera congestionamiento en puente internacional que conecta con Argentina

Una importante cantidad de camiones estacionados en el ingreso al Puente Internacional de Salto Grande genera congestionamiento en la vía de ingreso hacia Argentina, informó Policía Caminera.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo al comunicado oficial, la Avenida Doctor Nery Campos concentra "una importante cantidad de camiones estacionados en banquina del lado Norte".

Esta situación responde a que, desde las 08:00, personal de Prefectura realiza un corte de tránsito de vehículos pesados que se desplazan hacia la República Argentina, a solicitud de la Gendarmería Nacional Argentina.

Las autoridades del país vecino pidieron colaboración debido a que la playa de estacionamiento del lado argentino "se encontraría colmada, teniendo una importante demora para realizar los trámites de ingreso a la República Argentina".

Desde la hora 11:00 se permite el ingreso de cinco camiones cada diez minutos, por lo que la situación tiende a normalizarse.