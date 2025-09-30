Dólar
/ Nacional / RAPIÑA

Dos delincuentes robaron $ 4.000.000 de la remesa de un local de pagos de Pérez Castellanos: el auto en el que se fugaron tenía la matrícula clonada

Los implicados abordaron a un funcionario dedicado al traslado de caudales que estaba saliendo del local, ubicado en un supermercado Tienda Inglesa

30 de septiembre 2025 - 11:26hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Dos delincuentes robaron cuatro millones de pesos de la remesa de un local de pagos del barrio Pérez Castellanos este lunes por la tarde, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Subrayado, el hecho ocurrió sobre las 13:00 del lunes en el estacionamiento del supermercado Tienda Inglesa de Pérez Castellanos, ubicado en bulevar Batlle y Ordóñez y Marne.

Un funcionario de una empresa que se dedica al traslado de caudales estaba saliendo del local de pagos ubicado dentro del súper con la remesa del comercio, unos $ 4.000.000, en una bolsa blanca.

Sin embargo, cuando estaba llegando a su vehículo para comenzar su traslado el hombre fue abordado por los dos implicados, que lo amenazaron con armas de fuego y lo tiraron al suelo para robarle la remesa.

Tras ello, los delincuentes se fugaron de la zona en un auto Fiat blanco, indicaron fuentes de la Jefatura capitalina, que agregaron que las cámaras de videovigilancia del supermercado lograron captar la matrícula de este vehículo.

Incluso, indicaron que este coche "estaría clonado", ya que existen dos vehículos del "mismo modelo con la misma chapa matrícula", con la única diferencia de que el implicado en el robo "tendría en el techo un vidrio solar negro".

La Policía y Fiscalía investigan la rapiña.

Temas:

remesa Pérez Castellanos Tienda Inglesa policía Rapiña

