República Ganadera: se suspendió la junta de acreedores prevista para este martes y pasó al 6 de noviembre

La jueza concursal María Constanza Farfalla prorrogó la junta de acreedores prevista para este martes para el 6 de noviembre. Según la resolución a la que accedió El Observador la jueza le pidió a la sindico que le informe de las mayorías alcanzadas en relación al acuerdo que había sido propuesto a los acreedores de reorganización de la empresa con el fin de evitar la liquidación.

La propuesta de acuerdo sometida a consideración de los damnificados de la empresa había sido considerada "inviable" por la sindico Zamira Ayul en un informe que elevó a la jueza. Además Ayul entregó otro informe en el que indicó que en la etapa previa al concurso la empresa "realizó diversos actos, celebró contratos, contrajo deudas y obligaciones no dinerarias, concretó negocios y actos jurídicos (...) y dispuso de sus bienes, de su activo y pasivo".

No obstante, este lunes el abogado de la empresa en el concurso, el exjuez Gerardo Azarola presentó un nuevo escrito con nuevas firmas de adhesiones al convenio en el que aseguró haber superado el 45% de los créditos en favor de los inversores.

El abogado afirmó que "se ha constatado un notorio interés en la propuesta por parte de los acreedores que no habían tenido pleno conocimiento de sus términos". Por lo tanto pidió a la jueza que suspenda la junta y que, de alcanzarse las mayorías legales, se apruebe el convenio y lo homologue judicialmente.

El acuerdo requiere alcanzar una mayoría que supere el 50% del pasivo. Si se prueba que se llegó a esa cantidad de adhesiones la jueza deberá definir si lo valida judicialmente. Ayul expresó que el plan de reorganización "es inviable como sistema productivo" porque propone resultados "imposible" de alcanzar para recuperar la deuda de la empresa que asciende a US$ 95 millones.