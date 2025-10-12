Dólar
El Observador
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Lo que dijo Luis Suárez tras haber logrado este sábado el gol 600 de su brillante carrera

El goleador salteño sigue dando clase a sus 38 años y siempre es un referente en el mundo del fútbol

12 de octubre 2025 - 11:27hs
Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Luis Suárez convirtió un golazo este sábado a la noche para Inter Miami que goleó 4-0 a Atlanta United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y de esa manera, siguió agrandando su leyenda, al llegar a 600 goles en su carrera.

Suárez, además, es el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 69 goles. Nadie hizo más tantos que él con la celeste en el pecho.

Lo que dijo Luis Suárez por su gol 600

Luis Suárez no tuvo un festejo especial en la cancha por su gol 600.

No obstante, este domingo escribió en sus redes lo que significó para él.

"Una noche especial, por la victoria importantísima y por alcanzar los 600 goles en mi carrera", escribió Luis Suárez en su cuenta de Instagram.

Luis Suárez y Lucas Leiva se reencontraron cuando el uruguayo firmó en Gremio
Luis Suárez y Lucas Leiva se reencontraron cuando el uruguayo firmó en Gremio

Enseguida, excompañeros lo saludaron en la misma red social. Entre ellos, el Chino Sergio Rochet y Lucas Leiva, el brasileño con el que tiene una gran amistad y jugaron juntos en Liverpool de Inglaterra.

También su esposa, Sofía Balbi, envió varios emojis de felicitación por este logro.

Aquí se puede ver el posteo de Luis Suárez:

Embed
Luis Suárez Inter Miami Sergio Rochet Lucas Leiva Sofía Balbi

