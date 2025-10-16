Dólar
El millonario premio para los jugadores de Arabia Saudita por clasificar al Mundial 2026; mirá la cifra que recibirán

El equipo entrenado por el francés Hervé Renard jugará su séptima Copa del Mundo

16 de octubre 2025 - 8:40hs
Herve Renard clasificó al Mundial 2026 con Arabia Saudita

Foto: AFP

Arabia Saudita se clasificó para la Copa del Mundo 2026 tras empatar contra Irak (0-0) este martes en Yedá al término de un partido del grupo B de las Eliminatorias de la zona asiática y su cuerpo técnico y jugadores recibirán un premio millonario.

El equipo entrenado por el francés Hervé Renard solo necesitaba un punto mientras que su adversario tenía que ganar imperativamente para conseguir el preciado boleto.

En el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México los Halcones Verdes jugarán su séptima Copa del Mundo después de las de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.

Saudi Arabia's Minister of Sports and Youth Abdulaziz bin Turki al-Faisal al-Saud (L) and Saudi Arabian Football Federation (SAFF) president Yasser al-Misehal greet the fans after the FIFA World Cup 2026 Asian qualifier football match between Saudi Arabia
Abdulaziz bin Turki al-Faisal al-Saud y Yasser al-Misehal

La clasificación fue celebrada por los directivos y autoridades saudíes, quienes no escatimaron en gastos para reconocer a los deportistas.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
FÚTBOL

El monto gigantesco por el que Cristiano Ronaldo se transformó en el primer futbolista multimillonario de la historia

Luciano Rodríguez está con la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Luciano Rodríguez habló de lo que significa volver a la selección uruguaya y desde Malasia, reconoció la importancia de su mamá; mirá el video

En ese sentido, cada futbolista recibió un premio de 1.15 millones de euros por futbolista, según informó el medio económico Asharq Business y replicó el diario AS de España.

En los festejos en el campo de juego se pudo ver a Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de deportes de Arabia saudí y encargado del premio para los jugadores por clasificar a la selección a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Arabia Saudita Mundial 2026 Hervé Renard

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Ignacio Ruglio, un mes en penitencia
PEÑAROL

Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

Óscar Cruz en la Libertadores sub 20
PEÑAROL

Óscar Cruz, goleador histórico de las formativas de Peñarol, rescindió contrato y se fue a jugar a la séptima división de Suiza

