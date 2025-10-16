El millonario premio para los jugadores de Arabia Saudita por clasificar al Mundial 2026; mirá la cifra que recibirán

Arabia Saudita se clasificó para la Copa del Mundo 2026 tras empatar contra Irak (0-0) este martes en Yedá al término de un partido del grupo B de las Eliminatorias de la zona asiática y su cuerpo técnico y jugadores recibirán un premio millonario.

El equipo entrenado por el francés Hervé Renard solo necesitaba un punto mientras que su adversario tenía que ganar imperativamente para conseguir el preciado boleto.

En el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México los Halcones Verdes jugarán su séptima Copa del Mundo después de las de 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022.

La clasificación fue celebrada por los directivos y autoridades saudíes, quienes no escatimaron en gastos para reconocer a los deportistas.

En ese sentido, cada futbolista recibió un premio de 1.15 millones de euros por futbolista, según informó el medio económico Asharq Business y replicó el diario AS de España.

En los festejos en el campo de juego se pudo ver a Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de deportes de Arabia saudí y encargado del premio para los jugadores por clasificar a la selección a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026.