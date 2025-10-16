El rol en Nacional de Facundo Ponce De León, quien siguió la conferencia de Ricardo Vairo este miércoles en el Gran Parque Central

La conferencia que dio este miércoles por la mañana el presidente de Nacional, Ricardo Vairo , en la sala de prensa del Gran Parque Central, tuvo la presencia de Facundo Ponce De Léon , el comunicador que desde hace un tiempo cumple funciones en el club.

Además del titular de los albos, en la sala estuvo el directivo Raúl Giuria, siguiendo la comparecencia desde un rincón, y en el comienzo de la ronda de preguntas y respuestas llegó Ponce De León, con su mochila y su matera, para observar las declaraciones desde atrás de las cámaras y los periodistas.

Tras finalizar la conferencia, cuando ya se habían ido varios de los reporteros, Ponce De León y Vairo ingresaron a la puerta que lleva al interior del Parque Central desde la recepción del estadio mundialista.

Bisnieto de José María Delgado, un prócer tricolor, Facundo Ponce De Léon, doctor en Filosofía y licenciado en Comunicación, trabaja en Nacional desde hace ya casi tres meses, según indicaron desde el club a Referí .

Ante la consulta de cuál era específicamente su rol, señalaron: “asesora a la Directiva en Comunicación”.

_INE4835.webp Facundo Ponce de León Inés Guimaraens

En ese sentido, participó en los detalles de los homenajes que hizo Nacional al cumplirse un año de la muerte de Juan Izquierdo.

También está trabajando en la realización de un reconocimiento que se le hará a Hernán Navascués, el histórico delegado tricolor quien ya anunció que dejará su cargo en el club este año.

Nacional es una filosofía

En una entrevista con Referí de 2019, Ponce De León consideró que Nacional es una filosofía.

“Porque es un club que se funda de un impulso universitario de gente con un sentimiento oriental, de patria, con darle a los ciudadanos de este país un sentido de pertenencia, con códigos, creyendo que el deporte es un modo de vincularse socialmente, de crecer, de creatividad, cosas que me parecen muy valiosas. Cosas que tienen mucho en común con lo que veo en la actitud Tabárez, en toda esta selección. Todas esas cosas para mí están muy en el origen de la fundación del club. En ese sentido lo veo como una filosofía de vida, o sea, veo que Nacional también es una filosofía”, señaló.

Además, en ese momento , habló del futuro tricolor y dijo que le gustaría “volver a ver a un Nacional que tenga como objetivo lo internacional y no lo local”. “Formar inferiores para que suban a Primera. El momento que menos me gusta y me pone de muy malhumor es el mercado de pases. Lo más importante tiene que ser cuáles jugadores de Tercera podemos subir a Primera”.

Sobre José María Delgado, quien escribió el himno de Nacional, dijo: “Me da un gran orgullo caminar por el Parque (Central) y sentir que soy un familiar directo de alguien que hizo tanto por Nacional. Me hubiese encantado conocerlo. No hago política en Nacional pero me siento muy en deuda con él como bisnieto. Era una persona muy culta que hizo de todo. Fue amigo de Horacio Quiroga, de Juana de Ibarbourou, muy hincha de la selección y respetuoso de sus rivales. Nos dejó un legado muy importante y lo siento en la espalda”.