Conferencia de Ricardo Vairo en vivo: "Si Nacional no juega bien no quiero saber que se puede decir de los demás"

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo, habló este miércoles en conferencia en la sala de prensa del Gran Parque Central.

El titular de los albos comenzó diciendo que la decisión de quedar como único vocero designado por la directiva para hacer declaraciones se tomó considerando que "lo importante en Nacional era estar unidos", y con el fin de "encarar recta final enfocados en el objetivo, que es obtener el campeonato uruguayo".

Consultado sobre el rendimiento en el empate 0-0 ante Danubio, Vairo se refirió a las críticas contra el equipo: "Si Nacional no juega bien no quiero saber que se puede decir de los demás . Vamos primero en la Anual, somos el equipo más goleador y el equipo menos vencido. Yo no sé qué más se puede pedir".

El presidente también se refirió a la posible no renovación del contrato de Exequiel Mereles , y afirmó que aunque no se puede reunir con su representante Pablo Bentancur porque "está en Suiza", dijo que está confiado con poder alcanzar un acuerdo. "No vamos a tener ningún inconveniente que esto se firme" , agregó.

Con respecto a la denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para revertir la quita de tres puntos a Nacional por los incidentes en el clásico del Torneo Intermedio, Vairo afirmó que tienen "la expectativa de que el fallo pueda cambiarse", algo que sostienen en la opinión de distintos expertos que colaboraron con el club para presentar este reclamo.

Al mandatario también le pidieron su opinión sobre el momento actual del DT Pablo Peirano, y valoró que cuando el entrenador llegó Nacional "estaba ocho puntos abajo de Liverpool", y hoy está primero en la Tabla Anual, a 14 puntos de los negriazules.

Tras ello, volvió a destacar el buen momento de Nacional y reconoció que en la hinchada tricolor hay una "ansiedad" por volver a salir campeón luego de dos años sin títulos.

Por otra parte, Vairo negó que Nacional le haya pedido a Cerro que no cambie la localía contra Peñarol, o que haya presionado para ello.

"Nacional le dio una mano en un momento muy complicado. El propio presidente de Cerro (Alfredo Jaureguiverry) manifestó que iba a tener en cuenta quién le dio una mano", explicó el titular tricolor, quien remarcó que "Nacional no pidió nada" y que su par de Cerro le dijo en ese momento que estaba "molesto" con Peñarol.