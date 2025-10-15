Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Conferencia de Ricardo Vairo en vivo: "Si Nacional no juega bien no quiero saber que se puede decir de los demás"

El titular de los albos, quien ahora es el único vocero designado por la directiva del club para hacer declaraciones, repasaó la actualidad tricolor

15 de octubre 2025 - 8:52hs

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, habló este miércoles en conferencia en la sala de prensa del Gran Parque Central.

El titular de los albos comenzó diciendo que la decisión de quedar como único vocero designado por la directiva para hacer declaraciones se tomó considerando que "lo importante en Nacional era estar unidos", y con el fin de "encarar recta final enfocados en el objetivo, que es obtener el campeonato uruguayo".

Consultado sobre el rendimiento en el empate 0-0 ante Danubio, Vairo se refirió a las críticas contra el equipo: "Si Nacional no juega bien no quiero saber que se puede decir de los demás. Vamos primero en la Anual, somos el equipo más goleador y el equipo menos vencido. Yo no sé qué más se puede pedir".

El presidente también se refirió a la posible no renovación del contrato de Exequiel Mereles, y afirmó que aunque no se puede reunir con su representante Pablo Bentancur porque "está en Suiza", dijo que está confiado con poder alcanzar un acuerdo. "No vamos a tener ningún inconveniente que esto se firme", agregó.

Javier Burgos y Nicolás Lópéz
NACIONAL

La situación del Diente López en Nacional de cara al partido ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura: trabajos a destajo y optimismo para su regreso

Nacional entrenó en el Gran Parque Central con el Diente López
NACIONAL

Nacional juega su último partido en el Gran Parque Central en 2025; mirá sus porcentajes como local y visitante

Con respecto a la denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para revertir la quita de tres puntos a Nacional por los incidentes en el clásico del Torneo Intermedio, Vairo afirmó que tienen "la expectativa de que el fallo pueda cambiarse", algo que sostienen en la opinión de distintos expertos que colaboraron con el club para presentar este reclamo.

Al mandatario también le pidieron su opinión sobre el momento actual del DT Pablo Peirano, y valoró que cuando el entrenador llegó Nacional "estaba ocho puntos abajo de Liverpool", y hoy está primero en la Tabla Anual, a 14 puntos de los negriazules.

Tras ello, volvió a destacar el buen momento de Nacional y reconoció que en la hinchada tricolor hay una "ansiedad" por volver a salir campeón luego de dos años sin títulos.

Por otra parte, Vairo negó que Nacional le haya pedido a Cerro que no cambie la localía contra Peñarol, o que haya presionado para ello.

"Nacional le dio una mano en un momento muy complicado. El propio presidente de Cerro (Alfredo Jaureguiverry) manifestó que iba a tener en cuenta quién le dio una mano", explicó el titular tricolor, quien remarcó que "Nacional no pidió nada" y que su par de Cerro le dijo en ese momento que estaba "molesto" con Peñarol.

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925 / Ricardo Vairo
El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

El lanzamiento del sello de Nacional por la Gira de 1925

Temas:

Nacional Ricardo Vairo Gran Parque Central

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Grupo de 96 familias reclamó al colegio Woodlands que deje de prohibir a sus alumnos competir por otros equipos
RUGBY

Grupo de 96 familias reclamó al colegio Woodlands que deje de prohibir a sus alumnos competir por otros equipos

Campeón del Siglo
PEÑAROL

Fertilización con drones, fotosíntesis con luces led y pasto a 18 milímetros para enfrentar a Wanderers: así Peñarol mejoró el césped del Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos