Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
33°C
humo
Viernes:
Mín  20°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / PARLAMENTO

Ortuño será el primer ministro en ir al Parlamento durante el receso de verano: fue convocado por el cambio en la renegociación de Arazatí

La iniciativa surgió del diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez

18 de diciembre 2025 - 17:12hs
Edgardo Ortuño asumió como ministro de Ambiente
Leonardo Carreño

La Comisión Permanente del Parlamento, que funciona con senadores y diputados durante el receso de verano, resolvió este jueves convocar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para que explique los cambios en el paquete de obras tras la renegociación de Arazatí.

La iniciativa fue votada por los 11 legisladores y surgió por una solicitud del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_rodriguezjuan_/status/2001724663739879443?s=46&t=zPyBCcJuHMg_4s83dxmvlw&partner=&hide_thread=false

En la tarde de este jueves, Ortuño y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, anunciaron que habían cerrado las negociaciones con el consorcio privado y que en lugar de hacer las tres obras que sustituían Arazatí se hará una sola: la nueva planta en Aguas Corrientes junto a una nueva línea de bombeo (la séptima) al sistema metropolitano y una planta de tratamiento de los lodos. El costo total de las obras será de US$ 212,6 millones.

Más noticias
La planta de Aguas Corrientes trabaja los 365 días del año
OSE

Los detalles de la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes, que sustituirá al proyecto Arazatí impulsado por Lacalle Pou

Archivo. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, acompañado del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño (i), y del presidente de OSE, Pablo Ferreri (d), en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para anunciar que no construirán el Proyecto Neptuno
AGUA POTABLE

Renegociación de Arazatí: las obras anunciadas en Solís Chico quedarán por fuera del contrato adjudicado

Ortuño y Ferreri anunciaron que la intención del gobierno es llamar a licitaciones independientes para la construcción de las otras dos obras que habían sido anunciadas: una potabilizadora y un embalse en Solís Chico. Esas obras, que benefician a la población de la Costa de Oro, tendrían un costo de US$ 45 millones.

Temas:

Edgardo Ortuño Arazatí juan Martín rodríguez

Seguí leyendo

Las más leídas

Azucena Arbeleche

Azucena Arbeleche asume como directora de un banco en Uruguay

Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares
SINIESTRO FATAL

Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares

Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial
DIPUTADOS

Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial

Daniel Mordecki renunció a la Agesic por diferencias con director general de Presidencia
TORRE EJECUTIVA

Daniel Mordecki renunció a la Agesic por diferencias con director general de Presidencia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos