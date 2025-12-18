Ortuño será el primer ministro en ir al Parlamento durante el receso de verano: fue convocado por el cambio en la renegociación de Arazatí

Leonardo Carreño

La Comisión Permanente del Parlamento, que funciona con senadores y diputados durante el receso de verano, resolvió este jueves convocar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para que explique los cambios en el paquete de obras tras la renegociación de Arazatí.

La iniciativa fue votada por los 11 legisladores y surgió por una solicitud del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

En la tarde de este jueves, Ortuño y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, anunciaron que habían cerrado las negociaciones con el consorcio privado y que en lugar de hacer las tres obras que sustituían Arazatí se hará una sola: la nueva planta en Aguas Corrientes junto a una nueva línea de bombeo (la séptima) al sistema metropolitano y una planta de tratamiento de los lodos. El costo total de las obras será de US$ 212,6 millones.

Ortuño y Ferreri anunciaron que la intención del gobierno es llamar a licitaciones independientes para la construcción de las otras dos obras que habían sido anunciadas: una potabilizadora y un embalse en Solís Chico. Esas obras, que benefician a la población de la Costa de Oro, tendrían un costo de US$ 45 millones.