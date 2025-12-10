Andrés Ojeda en la mira, Edgardo Ortuño cuestionado y el mapa frentista del 1%

Se va el año. El Parlamento aprobó el presupuesto y encara sus últimas sesiones con dos interpelaciones como protagonistas. La investigadora por María Dolores sigue siendo una incógnita.

El presidente Yamandú Orsi reivindicó su estilo en el almuerzo de ADM con empresarios mientras los sectores del Frente Amplio van haciendo caer las fichas del dominó en relación al impuesto a los más ricos impulsado por el PIT-CNT.

Graciela Bianchi confirmó que se queda en Aire Fresco y no se irá al grupo de Martín Lema, mientras escala la denuncia contra Andrés Ojeda por violar la Constitución y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, recibe cuestionamientos de ONG’s por darle autorización a las petroleras para explorar el mar uruguayo.

JUSTICIA, FAMILIA Y EMPRESA Denuncia de abuso sexual archivada y la venta de Tienda Inglesa en el origen del caso en el que actuó Ojeda, según denunciados

El presidente tenía previsto que la entrevista de Desayunos Búsqueda y el almuerzo en ADM fueran dos de sus últimas grandes apariciones para cerrar el año, con discursos en profundidad y público presente. En el primero cometió traspiés que son reconocidos dentro del propio gobierno, al decir que hay que “analizar” el modelo Bukele y al defender como fiscal de Corte a Mónica Ferrero.

Dos semanas después, sin poder tapar el sol con un dedo, reaccionó y decidió abrir su discurso tratando de tornar a su favor las “torpezas” o “tropiezos discursivos” que su estilo espontáneo de comunicación le han generado, como ya lo hacía en la campaña. “Lo voy a seguir haciendo (...), hoy va a ser un gran porrazo discursivo, porque así va a ser mi tónica de acá a cinco años más adelante. (...) Lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado. Voy a ser yo mismo y decir lo que pienso una y otra vez”.

Orsi centró su discurso en declaraciones de principios –insistió que le “gustan más las dinámicas torpederas que los buques insignias”, aunque “capaz que se notan menos”– y en la ejecución de 44 de los 63 compromisos de gobierno.

Sobre esa base, con un mensaje para tomar por el timón la agenda antes de fin de año, el presidente citará al sexto Consejo de Ministros desde que inició el gobierno, nos comentaron desde Torre Ejecutiva. También hay decretos importantes para sacar, como la reglamentación de la ley GAPIA para la primera infancia.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 13.34.16 El presidente de la República, Yamandú Orsi. FocoUY.

En la mira

Andrés Ojeda sigue en silencio tras haber sido denunciado por violar el artículo 124 de la Constitución al intervenir como abogado en una causa judicial. El texto prohíbe a los legisladores “tramitar o dirigir asuntos de terceros” ante servicios descentralizados y la Fiscalía es uno de ellos desde el año 2015.

El caso venía bajo el radar pero este martes explotó y comenzó a ser analizado en una comisión del Senado. La sanción prevista es la “pérdida inmediata” del cargo aunque en el Parlamento están un poco perdidos en cómo actuar.

Algunos legisladores de la oposición entienden que debe ser votada por dos tercios de la cámara y que el procedimiento que se debe seguir es el que prevé la Constitución para un juicio político (artículo 93), pero el Frente Amplio tiene un informe de José Korzeniak que dice que es un asunto de resolución que puede votarse con mayoría simple.

Como suele suceder en estos casos, oficialismo y oposición se abrazan a dos bibliotecas que le son funcionales para sostener posicionamientos políticos previos. El FA sigue a Korzeniak y Luis Fleitas, que dicen que violó la Constitución mientras Ojeda distribuyó un trabajo pedido a Ruben Correa Freitas que dice lo contrario.

Tras la salida del FA a través de Fernando Pereira, blancos, colorados, cabildantes e independientes explicitaron su respaldo y se abroquelaron a defenderlo.

El mapa es un calco invertido de lo que ocurría con el presidente de ASSE, Álvaro Danza: los opositores reclamaban una lectura lineal de la Constitución mientras los oficialistas decían que debía interpretarse. Veremos cómo sigue.

Por amplia mayoría

La Cámara de Diputados aprobó este martes los cambios que el Senado le había realizado al proyecto de Presupuesto y termina así el proceso parlamentario. El texto recibió 82 votos a favor y solo 17 en contra.

Además del Frente Amplio votaron a favor los diputados de Cabildo Abierto, la mayoría de los blancos y la mayoría de Vamos Uruguay del Partido Colorado. Identidad Soberana de la familia Salle, Gerardo Sotelo del Partido Independiente, siete colorados y siete blancos decidieron no acompañar.

Unir para Crecer, el sector colorado liderado por Andrés Ojeda, mantuvo se rechazo al texto y sus cuatro diputados votaron en contra. Conrado Rodríguez, Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge, de Vamos Uruguay, también mantuvieron su rechazo pero los otros 10 integrantes del sector votaron a favor.

En el Partido Nacional el Herrerismo no logró muchos adeptos a su rechazo y solo fueron siete de 29 los que decidieron no acompañar el proyecto.

Se vienen extraordinarias

La Cámara de Diputados está nuevamente convocada para este miércoles con un extenso orden del día. Hay más de diez puntos para tratar en la jornada de hoy y muchos son proyectos que oficialismo y oposición quieren sacar antes de fin de año.

Sin embargo, el extenso orden del día previsto para la jornada de hoy no es suficiente y los legisladores ya saben que van a tener que convocar sesiones extraordinarias ya que el año parlamentario termina el próximo 15 de diciembre.

La primera será la de la interpelación a José Carlos Mahía por el rol de la Jutep en el caso Danza que está fijada para el próximo 16 de diciembre. Y posterior a esa, probablemente habrá otra para discutir el proyecto de ley de lavado de activos que se aprobará en comisión el próximo jueves. La otra posibilidad es ponerla a votación el 15.

Cámara de Diputados, Presupuesto, Frente Amplio Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto Dante Fernández / FocoUy

¿Hay investigadora?

Uno de los temas que está previsto para el orden del día de este miércoles es la votación sobre la creación o no de una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte de Colonización. Esta discusión se dio en setiembre pero Cabildo Abierto pidió postergar su votación hasta después del Presupuesto. Ahora, con el tema nuevamente en el orden del día, la oposición está expectante para saber qué rol va a jugar el partido liderado por Guido Manini Ríos.

Perrone se niega a transmitir una posición definitiva porque entiende que existen diferencias en la interna de los partidos tradicionales y hasta no saber si hay una postura unánime no se pronuncia. Incluso, el diputado cabildante duda de que el tema se trate este miércoles porque es el último punto del orden día.

Identidad Soberana también transmitió que está analizando el tema para definir una posición y en el Partido Nacional señalan que no es una prioridad votarlo en este momento ya que el receso está a la vuelta de la esquina. Para lograr aprobar la creación de la investigadora los partidos de oposición precisan alinear todos sus votos.

El mapa frenteamplista

La propuesta del PIT-CNT de gravar a los más ricos de la sociedad obligó a la mayoría de los sectores del Frente Amplio a pronunciarse sobre el tema. Más allá de los respaldos esperables dentro de la coalición de izquierda (Partido Comunista, Partido Socialista y Compromiso Frenteamplista), otros sectores considerados más moderados plantearon en las últimas horas su postura.

La Vertiente Artiguista se pronunció a favor de “sin prisa pero sin pausa” analizar la propuesta para conseguir recursos, mientras que Fuerza Renovadora y El Abrazo tuvieron una postura intermedia: hay que dar la discusión pero la propuesta del gobierno es otra y esto puede afectar las inversiones.

La postura orgánica de Fuerza Renovadora es distinta de la que su líder Mario Bergara había expresado días atrás. Entrevistado por los colegas de La Diaria dijo que le parecía una propuesta razonable y que no creía que pudiera espantar inversores. Eso motivó que en el arranque del congreso del sector este fin de semana Bergara hiciera una especie de aclaración y alegó que los titulares lo sacaron de contexto, que simplemente la nueva versión respaldada por Cinve hace que sea “mucho más afinada” la iniciativa y que por tanto merece ser tenida en consideración, según nos contaron dirigentes presentes en el lugar.

El sector también está integrado, y estaba en el congreso, por el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, uno de los jerarcas de gobierno que se ha pronunciado en contra de la propuesta. De hecho, una de las resoluciones de Fuerza Renovadora apuntó a respaldar el camino por el que apostó el equipo económico del gobierno.

Asamblea Uruguay, el sector del fallecido ministro de Economía Danilo Astori, y La Amplia de Carolina Cosse aún no se expresaron mientras que el MPP, sector mayoritario dentro del oficialismo, ha defendido la postura del Poder Ejecutivo sin expresarse orgánicamente.

Se queda

La interna del Partido Nacional llega movida a fin de año. El directorio aprobará el lunes el documento de autocrítica mientras legisladores y dirigentes comienzan a proyectar los asados y reuniones que tendrán en verano.

Uno de los que prepara un lanzamiento para el 2026 es Martín Lema. El senador, aspirante a la Intendencia de Montevideo, largó un proyecto nacional que cosecha diversos apoyos.

La mayoría provienen de Aire Fresco, el grupo del que se abrieron aunque se quedaron con el número 404. Entre ellos están Alejo Umpiérrez, Juan José Olaizola, José Luis Satdjian y Nicolás Martinelli.

Si bien en algún momento se manejó como posibilidad, Graciela Bianchi descartó sumarse. La senadora habló el lunes en un evento de Aire Fresco y confirmó que seguirá. Dijo que mucha gente le pregunta “qué va a hacer” y que su respuesta es “voy a estar en Aire Fresco” porque es el proyecto de “Luis y Álvaro”.

20250611 Graciela Bianchi. Foto: Inés Guimaraens

Enojó a un pueblo

Tras varios meses de idas y vueltas, el gobierno dio la autorización a las empresas para buscar petróleo en los suelos del mar uruguayo. Se las otorgó con restricciones, algo que no cayó bien en las multinacionales, cuyos ejecutivos transmitieron que las de Uruguay eran las “más exigentes” en la industria.

Pese a esto, la decisión le abrió un frente al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, con las organizaciones sociales, que pedían que las rechazara. Argumentaban que es incompatible con la agenda de descarbonización que impulsa el gobierno y que hay una medida cautelar en curso para detener los avances. Varias le recordaron que este último fue un argumento que utilizó para pedir a Lacalle Pou que no firmara Arazatí.

El lunes 15 la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) irán al ministerio para entregar firmas y proyectan movilizaciones en “todo el país”.

El asado del Inisa

El directorio del Inisa tiene todo armado para hacer un asado en febrero para “premiar” a varios jóvenes que se lucieron en proyectos durante su pena, desde uno que se destacó en competencias de atletismo hasta otro que actuó en una obra de teatro y varios que completaron un curso de informática en Talleres Don Bosco.

El directorio se encarga de la parrilla y también lava los platos, se comprometieron las autoridades de este organismo que quedó con minoría oficialista, con Jaime Saavedra (FA) como presidente, Daniel Radío (PI) de vice y Ángel Fachinetti (colorado) de vocal.

En el gobierno están contentos: el Inisa parece mostrar un clima auspicioso desde todos los actores involucrados.