El ciclista uruguayo Eric Fagúndez fue presentado por su nuevo equipo, Caja Rural de España, la exformación de Thomas Silva

El ciclista uruguayo Eric Fagúndez , uno de los principales pedalistas celestes, fue anunciado este jueves como nuevo integrante del equipo español Caja Rural-Seguros RGA para la temporada 2027, confirmándose lo que era un rumor que se venía manejando en las últimas semanas.

El ciclista de 28 años oriundo de Vergara, departamento de Treinta y Tres, deja el Burgos BH para sumarse al Caja Rural, equipo que ha tenido a otros uruguayos en sus filas como Fabricio Ferrari y por último a Thomas Silva , quien de ahí pasó a la máxima categoría al fichar con XDS Astana para este 2026.

“La plantilla 2027 de Caja Rural-Seguros RGA sigue tomando forma con la llegada de un nombre cada vez más relevante dentro del panorama internacional y que, en sus cuatro temporadas como profesional, ha crecido hasta convertirse en un corredor a seguir en multitud de carreras”, señalaron sobre Fagúndez en su nuevo equipo.

Además, destacaron que con su fichaje “el equipo retoma además su exitosa relación con los corredores uruguayos”. “El último fue Thomas Silva, quien, tras dos campañas vistiendo de verde con la formación ProTeam, dio el salto este 2026 a XDS-Astana, donde se impuso en una etapa del Giro de Italia y llegó a vestir la maglia rosa”, agregaron.

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Así terminó el uruguayo Eric Fagúndez, quien hizo historia en el Tour de Flandes y protagonizó la escapada junto a las figuras Pogaçar, Van der Poel, Evenepoel y Van Aert

Thomas Silva y Eric Fagúndez en el Mundial de Zúrich 2024 EFE

Con respecto a Fagúndez, que cumplió 28 años en agostos, resaltaron que está en “una etapa de madurez después de mostrar todas sus virtudes en una amplia variedad de carreras, tanto en pruebas con montaña como en finales selectivos, haciendo gala además de una más que respetable punta de velocidad que le ha ayudado a conseguir triunfos y, sobre todo, a sumar una importante cantidad de puntos UCI cada temporada”.

También repasaron que sus cuatro victorias se reparten entre dos títulos nacionales contrarreloj, una especialidad en la que también ha demostrado desenvolverse a buen nivel, y dos etapas del cada vez más competitivo Tour of Qinghai Lake.

Además, ha participado en dos ediciones de La Vuelta a España y acumula numerosos puestos de honor tanto en pruebas de un día como en clasificaciones generales de vueltas de una semana.

Josh Burnett y Eric Fagúndez Foto: @BurgosBH

“Un fichaje para fortalecer el bloque de Caja Rural-Seguros RGA desde el primer día y aportar trabajo y resultados al equipo durante al menos las dos próximas campañas”, valoraron.

Lo que dijo Eric Fagúndez

En una entrevista con su nuevo equipo, el uruguayo señaló lo más lo ha convencido para su traspaso: “Su proyecto deportivo y la solidez que han demostrado a lo largo de los años. Es un equipo de muchísima tradición que siempre apuesta por un ciclismo combativo y da oportunidades a los corredores para seguir creciendo. Sentí que el momento y la visión que tienen para mí encajaban perfectamente con mis aspiraciones”.

Al repasar su carrera profesional hasta el momento, dijo que el balance es “muy positivo y de continuo aprendizaje”.

“Desde mis inicios, especialmente durante mi etapa en el Burgos-BH, he podido dar pasos muy firmes, adaptarme al ritmo del profesionalismo en Europa y disputar carreras de máximo nivel. Le estoy muy agradecido a mi equipo anterior y a todos los que me han apoyado por ayudarme a construir la base y la confianza con la que llego hoy aquí”, repasó.

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Fagúndez también habló de sus características y dijo que se considera “un corredor versátil y luchador”. “Me defiendo bien en la media y alta montaña, me gusta el ciclismo agresivo y siempre estoy dispuesto a dar el cien por cien por el trabajo en equipo cuando las circunstancias lo requieren”, sostuvo.

De cara a la temporada 2027, dijo cuáles son las metas que se marca. “Lo principal es adaptarme rápido al grupo, ganarme la confianza del equipo y dar mi mejor versión desde las primeras carreras. A nivel personal, me gustaría estar disputando finales en etapas que se adapten a mis características y ser una pieza clave e importante para los objetivos colectivos del equipo durante toda la temporada”.