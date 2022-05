Ruglio y las pintadas en Los Aromos: "Si vos entregás plata a barras, las cargas penales son contra vos"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio volvió a hablar este lunes del tenso episodio que vivió el plantel aurinegro que fue visitado por un grupo de hinchas a Los Aromos que dejaron pintadas insultantes. contra los jugadores.

Como lo hizo el domingo, antes y después del partido contra Wanderers, Ruglio le bajó el perfil al episodio reafirmando que, según su parecer, no ocurrió nada grave y que le llamó la atención el estado de "alarma pública" que generó el hecho.

"Hoy tuvimos una charla larga con el plantel, todo lo que sea repudiable lo voy a repudiar porque ya lo he hecho. Ya he demostrado que si tengo que ir contra... Tuvimos tres meses sin bombos y banderas. Sé cómo dirijo al club y sé que lo primero es Peñarol, pero de verdad no hubo nada. 'Tá, las pintadas, que no hay que hacerlas, pero está todo Montevideo pintado. Yo no voy a cambiar la sociedad de un minuto para el otro y obviamente el que pintó eso se equivocó. Pero no hubo nada. Lo hablé para arriba, para abajo y para los costados. Les pregunté a los jugadores: '¿Alguien los amenazó?' 'No, vinieron, salimos, no quisieron entrar de a prepo a Los Aromos'. '¿Qué es lo que está pasando?' '¿Por qué Peñarol no gana, que es la Copa, que viajamos...?' '¿Hubo un insulto?' 'Nada de nada. Hablaron con un respeto tremendo, se dieron media vuelta y se fueron. Después cantaron 'hay que ganar' y 'esto es Peñarol', y después las banderas que decían como que la hinchada había ganado los tres partidos y que los jugadores no'. Ya me conocen, si hay algo que tengo que repudiar, voy y cuido a Peñarol. En esto no veo que haya pasado algo como para hacer una alarma pública y más como yo les decía, que normalmente estoy enterado de todas las cosas de Peñarol y ni me enteré de que iban a ir. Fue gente que inclusive no es muy conocida", expresó Ruglio en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

Leonardo Carreño

Ruglio entendió que nada grave pasó en Los Aromos

"Sé que no pasó nada, he visto que se ha hablado tanto de algo que de verdad fueron 30 hinchas, que salieron Cachila (Ramón Arias) y Kevin (Dawson) y Kevin hoy me dijo: 'Nacho, tengo años en esto, no nos dijeron ni ay, nos dijeron 'muchachos, ¿qué está pasando?'", agregó el presidente.

Sobre las pintadas en específico, Ruglio manifestó: "Ese fue el grave error de lo que hicieron, porque tu casa no la pintes nunca. El resto fue en hiper buenos términos, es lo que me dicen ellos".

Cuando le repreguntaron si no consideraba grave insultos como "mercenario" o "la concha de su madre", Ruglio contestó: "Yo no vi eso de mercenario. Eso no lo vi. Lo que hayan pintado está mal"

"No hacemos la denuncia porque realmente creemos que no hubo nada grave y que es el error pintar nuestra casa. Si tengo que hacerlo, ya he dado muestras de que cuido a Peñartol por sobre todo. Y aparte otra cosa: hoy en día, por cómo está la normativa, si vos entregás plata a barras, si vos apañás amenazas y no las denunciás, las cargas penales son contra vos. Se los digo cada vez que tengo una charla. Si yo doy $ 3.000 para que un ómnibus viaje al exterior, el que termina yendo en cana soy yo. Los tiempos cambiaron. Realmente, de las cosas que yo he visto y averigüé, realmente no fue nada. Capaz que de los 30, 12 se quedaron pintando y no voy a ver si los otros 18 sabían que iban a pintar o no. Si tuviera que hacer algo, voy y lo hago. No la veo por ningún lado esta y me encargué hasta el último detalle de preguntarles todo y me dijeron que hablaron, se fueron y ya está", manifestó.

"Si un día faltan el respeto o los amenazan soy el primero que tengo que salir a respaldar a los jugadores y a usar todas las herramientas que se puedan. Lo de pintar es un error, porque es un error pintar tu casa. No sé si pintaron dos o los 28, aparte no hay cámaras ahí afuera, no está registrado. Tapamos y ya está", concluyó.