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Operativo retorno: controles con drones e intenso movimiento en pasos de frontera en el final de la Semana de Turismo

El operativo completo por Semana de Turismo comenzó en Uruguay el pasado viernes 27 de marzo y se extenderá hasta el lunes 6 de abril

5 de abril de 2026 20:12 hs
Operativo retorno en Semana de Turismo

Operativo retorno en Semana de Turismo

En cooperación con varios organismos, la Policía Caminera lleva adelante diversas tareas en el marco del operativo retorno ante el final de la Semana de Turismo en Uruguay.

En rueda de prensa, el vocero del organismo, Belso Rodríguez, destacó que hasta el momento la operativa viene transcurriendo con "normalidad", principalmente sobre la Ruta Interbalnearia.

"Hay un pico de desplazamiento que se viene manteniendo desde las 17:00 horas aproximadamente, con un promedio de 2.800 vehículos por hora, lo que es un número importante, tomando también en consideración el intenso retorno que se dio en el día de ayer", destacó después el efectivo de Caminera.

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En cuanto a las zonas de fronteras, Rodríguez destacó la existencia de un "gran movimiento" en cuanto a ingresos y egresos.

"Las fronteras con Brasil han tenido una sobrecarga importante, principalmente en los ramos de Río Branco, y la ciudad de Chuy con un aumento muy importante de circulación, no solamente de vehículos livianos, sino además mucho transporte internacional de excursiones. Los puentes internacionales con Argentina también han tenido una demanda importante", aseguró y mencionó que la Ruta 1 a Colonia contó de la misma forma con un "aumento notorio en la circulación" durante las últimas horas.

Con el despliegue de todo el personal y el refuerzo de hasta 100 nuevos agentes, los oficiales realizan controles en diversos puntos estratégicos para el correcto manejo del tránsito.

Además de contar con un refuerzo en la cantidad de efectivos, Caminera incorporó una mayor cantidad de tecnología con la adquisición de drones para los controles por aire.

"Cuando se produzca algún tipo de enlentecimiento o congestionamiento en ruta, es la tecnología la que nos va a permitir visualizar el problema", explicó en rueda de prensa horas atrás el director de la Policía Caminera, Luis Calzada.

Tras esto, exhortó a los conductores al cumplimiento "estricto" de las "velocidades reglamentarias", recomendó chequear las "condiciones de seguridad de los vehículos antes de salir a la ruta" y llamó a "no uso del celular y el no consumo de sustancias (alcohol y drogas)" que generen afectaciones durante la conducción.

El operativo completo por Semana de Turismo comenzó en Uruguay el pasado viernes 27 de marzo y se extenderá hasta el lunes 6 de abril, con los últimos retornos.

Ante el aumento de la circulación de vehículos en diversos puntos del país y la posible formación de embotellamientos, la Policía Caminera emitió una serie de recomendaciones para el retorno de la gente:

  • Realizá un chequeo preventivo de tu vehículo: neumáticos, tren delantero, sistema lumínico, fluidos de tu vehículo.
  • Planificá tu viaje con antelación. Son días de una gran carga vehicular y un fuerte desplazamiento en rutas nacionales. Por lo que tus tiempos de arribo final pueden verse retrasados.
  • Respetá las cartelerías, las recomendaciones.
  • Respetá los límites de velocidad.
  • Mantené una distancia de seguridad con el vehículo que circula delante de tuyo.
  • Recordá que nuestros niños deben viajar correctamente en un sistema de retención infantil. Pensá en su seguridad.
  • Si te desplazás en birrodados, recordá el correcto uso del casco de seguridad y el chaleco reflectivo. Son indispensables para una buena visibilidad y seguridad.
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